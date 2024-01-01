"Шахеды" во Львове атаковали музей Шухевича и университет, где учился Бандера

Последствия обстрела музея в окрестностях Львовской области. Фото: t.me/andriysadovyi

В первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера. По состоянию на данный момент о пострадавших неизвестно.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Сегодня ночью российские оккупанты выпустили "шахеды" по Львовской области. По словам Козицкого, в регионе работали ПВО и мобильные огневые группы, однако в результате падения вражеских обломков в музее Романа Шухевича на Белогорще начался масштабный пожар. В результате музей полностью разрушен. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы.

Пожар в музее Шухевича. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

"В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще", — написал Садовый.

Последствия обстрела музея в окрестностях Львовщины. Фото: t.me/andriysadovyi

Кроме того, зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах. Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. Отмечается, что в этом университете, куда целились россияне, 100 лет тому назад учился Степан Бандера.

"Этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера, и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю", — отметил мэр Львова.

Обстрелянный университет в Дублянах. Фото: t.me/andriysadovyi

Обстрелянный университет в Дублянах. Фото: t.me/andriysadovyi

Напомним, сегодня ночью около 04:00 началась воздушная тревога. Во Львове и области раздавались взрывы, вызванные работой ПВО из-за вражеских дронов.