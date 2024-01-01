Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow В ДСНС показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Львівську область arrow

В ДСНС показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Львівську область

1 січня 2024 08:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ДСНС показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Львівську область
Рятувальники ліквідовують пожежу у Львівській області. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вранці 1 січня окупанти атакували "шахедами" Львів та Дубляни. Через падіння уламків сталася пожежа у будівлях.

Про це повідомили у ДСНС України та показали наслідки ворожих ударів у Львівській області.

Читайте також:

Наслідки ворожих обстрілів у Львові та області 1 січня

Зазначається, що будівлі через обстріли зазнали руйнувань. На місці події працюють рятувальники, які вже ліквідували пожежу. 

рятувальники ліквідовують пожежу у Львові
Рятувальники ліквідовують пожежу у Львівській області. Фото: ДСНС України
рятувальники ліквідовують пожежу у Львові
Рятувальники ліквідовують пожежу у Львівській області. Фото: ДСНС України

"За попередніми даними жертв та постраждалих немає", — додали у повідомленні. 

рятувальники ліквідовують пожежу у Львові
Наслідки атаки "шахедів" на Львівщині. Фото: ДСНС України
рятувальники ліквідовують пожежу у Львові
Наслідки атаки "шахедів" на Львівщині. Фото: ДСНС України

Нічна атака "шахедів" на Львівщину

Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки БпЛА є влучання у цивільний об'єкт.

Як стало відомо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі