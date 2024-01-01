В ДСНС показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Львівську область
Вранці 1 січня окупанти атакували "шахедами" Львів та Дубляни. Через падіння уламків сталася пожежа у будівлях.
Про це повідомили у ДСНС України та показали наслідки ворожих ударів у Львівській області.
Наслідки ворожих обстрілів у Львові та області 1 січня
Зазначається, що будівлі через обстріли зазнали руйнувань. На місці події працюють рятувальники, які вже ліквідували пожежу.
"За попередніми даними жертв та постраждалих немає", — додали у повідомленні.
Нічна атака "шахедів" на Львівщину
Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.
Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки БпЛА є влучання у цивільний об'єкт.
Як стало відомо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.
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