В ДСНС показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Львівську область

Рятувальники ліквідовують пожежу у Львівській області. Фото: ДСНС України

Вранці 1 січня окупанти атакували "шахедами" Львів та Дубляни. Через падіння уламків сталася пожежа у будівлях.

Про це повідомили у ДСНС України та показали наслідки ворожих ударів у Львівській області.

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Наслідки ворожих обстрілів у Львові та області 1 січня

Зазначається, що будівлі через обстріли зазнали руйнувань. На місці події працюють рятувальники, які вже ліквідували пожежу.

Рятувальники ліквідовують пожежу у Львівській області. Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідовують пожежу у Львівській області. Фото: ДСНС України

"За попередніми даними жертв та постраждалих немає", — додали у повідомленні.

Наслідки атаки "шахедів" на Львівщині. Фото: ДСНС України

Наслідки атаки "шахедів" на Львівщині. Фото: ДСНС України

Нічна атака "шахедів" на Львівщину

Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки БпЛА є влучання у цивільний об'єкт.

Як стало відомо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.