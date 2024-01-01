В ГСЧС показали последствия ночной атаки "шахедов" на Львовскую область

Спасатели ликвидируют пожар во Львовской области. Фото: ГСЧС Украины

Утром 1 января оккупанты атаковали "шахедами" Львов и Дубляны. Из-за падения обломков произошел пожар в зданиях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и показали последствия вражеских ударов во Львовской области.

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Последствия вражеских обстрелов во Львове и области 1 января

Отмечается, что здания из-за обстрелов подверглись разрушениям. На месте происшествия работают спасатели, которые уже ликвидировали пожар.

Спасатели ликвидируют пожар во Львовской области. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели ликвидируют пожар во Львовской области. Фото: ГСЧС Украины

"По предварительным данным жертв и пострадавших нет", — добавили в сообщении.

Последствия атаки "шахедов" во Львовской области. Фото: ГСЧС Украины

Последствия атаки "шахедов" во Львовской области. Фото: ГСЧС Украины

Ночная атака "шахедов" на Львовскую область

Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами.

Отмечается, что в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки БпЛА есть попадание в гражданский объект.

Как стало известно, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.