В ГСЧС показали последствия ночной атаки "шахедов" на Львовскую область
Утром 1 января оккупанты атаковали "шахедами" Львов и Дубляны. Из-за падения обломков произошел пожар в зданиях.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины и показали последствия вражеских ударов во Львовской области.
Последствия вражеских обстрелов во Львове и области 1 января
Отмечается, что здания из-за обстрелов подверглись разрушениям. На месте происшествия работают спасатели, которые уже ликвидировали пожар.
"По предварительным данным жертв и пострадавших нет", — добавили в сообщении.
Ночная атака "шахедов" на Львовскую область
Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами.
Отмечается, что в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.
Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки БпЛА есть попадание в гражданский объект.
Как стало известно, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.
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