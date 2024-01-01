Обстрел музея Шухевича во Львове — спасатели показали видео мощного пожара

Последствия обстрелов Львовской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия удара по музею Романа Шухевича во Львове. Пламя достигало масштабных размеров, его гасили в течение нескольких часов.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Украине и показали видео с места.

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Последствия обстрела Львова 1 января

На данный момент спасатели уже ликвидировали пожар и последствия российского удара по музею Романа Шухевича во Львове.

Как сообщал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, сегодня ночью в регионе работали ПВО и мобильные огневые группы, однако в результате падения вражеских обломков в музее Романа Шухевича на Белогорще начался масштабный пожар. Из-за чего музей полностью разрушен. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар в музее Шухевича. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Ночная атака "шахедов" на Львовскую область

Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами.

Отмечается, что в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки БпЛА есть попадание в гражданский объект.

Как стало известно, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.

В новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.

Также известно, что российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.

Добавим, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие.