Удар по музею Шухевича у Львові — в ОВА назвали попередню суму збитків

Знищений музей Шухевича у Львові. Фото: Андрій Садовий

В ніч проти 1 січня Росія атакувала Львівську область чотирма ударними безпілотниками типу "шахед". Всі їх було знищено ПвК "Захід".

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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За його словами, через влучання уламків БпЛА сталася пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Поранених та загиблих немає, проте будівлю повністю зруйновано.

"Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці", — запевнив Козицький.

Посадовець додав, що збитки внаслідок атаки становлять два мільйони 258 тисяч гривень, проте це тільки вартість будівлі. Збитки через втрачені речі ще підраховуються.

Знищений музей Шухевича у Львові. Фото: Андрій Садовий

Пошкодження в області

Крім того, внаслідок падіння уламків дрона у Дублянах зруйновано дах площею 600 м2 та перекриття на площі 120 м2, знищено п'ять вікон у будинку, де знаходиться факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування. Там також обійшлося без постраждалих.

Пошкоджений університет у Дублянах. Фото: Андрій Садовий

"Дякую нашим силам протиповітряної оборони, які зупинили цю смертоносну зброю. Дякую, що жоден з цих безпілотників не забрав життя наших людей. Дякую нашим спеціалістам ДСНС, які зробили максимум, щоб врятувати ці будівлі", — зауважив Козицький.

Атака в День народження Степана Бандери

Як відомо, сьогодні день народження Степана Бандери. Лідер ОУН є прикладом спротиву для українського народу.

"Людина сильної волі та віри у вільну Україну, принципова й непохитна. Рocійськиx oкупантiв досі сковує страх навіть від самого його імені. А для нас Степан Бандера — символ українського спротиву і дороговказ. Багато його слів виявилися пророчими. Памʼятаємо і вивчаємо історію нашої держави та на чолі з нашими ЗСУ творимо нову. Лише перемога!" — підсумував очільник Львівської ОВА.

Скриншот допису з Telegram Максима Козицького

Скриншот допису з Telegram Максима Козицького

Нагадаємо, рятувальники ліквідовували наслідки удару по музею Романа Шухевича у Львові. Полум'я сягало масштабних розмірів, його гасили упродовж декількох годин.