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Удар по музею Шухевича во Львове — в ОВА назвали предварительную сумму убытков

1 января 2024 11:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Удар по музею Шухевича во Львове — в ОВА назвали предварительную сумму убытков
Уничтоженный музей Шухевича во Львове. Фото: Андрей Садовый
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 1 января Россия атаковала Львовскую область четырьмя ударными беспилотниками типа "шахед". Все они были уничтожены ПвК "Запад".

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По его словам, из-за попадания обломков БпЛА произошел пожар в музее генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на улице Белогорща во Львове. Раненых и погибших нет, однако здание полностью разрушено.

"Потеряны мемориальные вещи Романа Шухевича: стол, кресла, фотель, фортепиано, а также бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского и скульптура Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкого. Остальные около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они в безопасности", — заверил Козицкий.

Чиновник добавил, что ущерб в результате атаки составляет два миллиона 258 тысяч гривен, однако это только стоимость здания. Ущерб из-за утраченных вещей еще подсчитывается.

музей Шухевича во Львове
Уничтоженный музей Шухевича во Львове. Фото: Андрей Садовый 

Повреждения в области

Кроме того, в результате падения обломков дрона в Дублянах разрушены крыша площадью 600 кв. м и перекрытие на площади 120 кв. м, уничтожены пять окон в доме, где находится факультет землеустройства и туризма Львовского национального университета Природопользования. Там тоже обошлось без пострадавших.

последствия обстрелов
Поврежденный университет в Дублянах. Фото: Андрей Садовый

"Благодарю наши силы противовоздушной обороны, которые остановили это смертоносное оружие. Спасибо, что ни один из этих беспилотников не унес жизни наших людей. Спасибо нашим специалистам ГСЧС, которые сделали максимум, чтобы спасти эти здания", — отметил Козицкий.

Атака в день рождения Степана Бандеры

Как известно, сегодня день рождения Степана Бандеры. Лидер ОУН является примером сопротивления украинскому народу.

"Человек сильной воли и веры в свободную Украину, принципиальный и непоколебимый. Российских оккупантов до сих пор сковывает страх даже от самого его имени. А для нас Степан Бандера — символ украинского сопротивления и указателя. Многие его слова оказались пророческими. Помним и изучаем историю нашего государства и во главе с нашими ВСУ творим новую. Только победа!" — подытожил глава Львовской ОВА.

последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram Максима Козицкого
последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram Максима Козицкого

Напомним, спасатели ликвидировали последствия удара по музею Романа Шухевича во Львове. Пламя достигало масштабных размеров, его гасили в течение нескольких часов.

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