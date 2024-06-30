Музей генерала УПА Романа Шухевича — як його відремонтують

Окупанти знищили музей Шухевича. Фото ілюстративне: Львівська ОВА

У Львові у неділю, 30 червня, презентували результати всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею генерала Української повстанської армії Романа Шухевича. Нагадаємо, що 1 січня 2024 року у будівлю влучив російський дрон.

Про це розповіли у пресслужбі Львівської міської ради.

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Відновлення музею Романа Шухевича

У конкурсі на реставрацію музею перемогла команда Андрія Лесюка. Ці архітектори є авторами Меморіалу пам’яті Небесної Сотні у Львові. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у проєкті врахували побажання родини Шухевичів.—

"Будівля збереже свій історичний вигляд. А новий простір біля озера та пам'ятника буде наповнений освітніми, культурними та меморіальними елементами", — написав Андрій Садовий.

Повідомляється, що форма будинку максимально відтворюватиме його історичний вигляд. Також всі автентичні речі, які частково вціліли (столярка, деревʼяні сходи, фортепіано, погруддя), місто відновить та поверне до музею.

Музей Романа Шухевича

Музей діяв з 2001 року. Фінансову підтримку надавало Товариство вояків УПА у Сполучених Штатах імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки.

У перший день 2024 року, 1 січня, росіяни знищили музей, застосуваши дрон-камікадзе.

Нагадаємо, у березні тривало приймання заявок на архітектурний конкурс з відновлення музею Романа Шухевича.

Також ми писали, що з-під завалів музею Романа Шухевича у Львові витягли фортепіано, на якому особисто грав генерал-хорунжий.