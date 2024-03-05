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У Львові розпочався прийом заявок на архітектурний конкурс з відновлення музею Романа Шухевича

5 березня 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові розпочався прийом заявок на архітектурний конкурс з відновлення музею Романа Шухевича
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові у вівторок, 5 березня, розпочався прийом заявок на архітектурний конкурс з відновлення музею Романа Шухевича. Реєстрація буде тривати до 25 березня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Архітектурний конкурс з відновлення музею Романа Шухевича

Садовий наголосив, що загальний призовий фонд — 500 тис. грн:

  • перше місце — 250 тис. грн;
  • друге місце — 150 тис. грн;
  • третє місце — 100 тис. грн.

За його словами, це позабюджетні кошти від благодійників.

"Музей та простір навколо нього стануть місцем притягання для львів'ян та важливою туристичною точкою для всіх українців, не лише для політиків, які відчайдушно шукають нагоди для розпалювання негативу", — зазначив Садовий.

Він розповів, що початок конкурсу розпочався у важливий для історії УПА день — день смерті генерала Шухевича. Він прийняв останній бій у своїй штаб-квартирі на Білогорщі. Садовий зазначив, що львів'яни точну знають, що ворожий дрон прилетів сюди не випадково. 

"Пам'ять про Романа Шухевича незручна для ворога, бо це пам'ять про те, що українець ніколи не буде покірно сприймати волю загарбника", — додав Садовий.

Зареєструватись на участь у конкурсі можна за посиланням.  

Нагадаємо, з герба Львівської міської ради зник лев. Це сталося, тому що відомство приєдналося до кампанії WORLDWITHOUTNATURE, в рамках якої організації з усього світу прибирають зі своїх логотипів тварин, щоб привернути увагу до їх зникнення в реальному світі.

Також керівник територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Руслан Ляшко подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. З документа стало відомо, що його дружина в Австрії отримала 272 тис. грн соціальних виплат.

Львів
Роман Шухевич
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Андрій Садовий
конкурс

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