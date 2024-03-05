Дружина львівського очільника ДБР отримала 472 тис. грн соцвиплат в Австрії — деталі

Керівник ДБР у Львові Руслан Ляшко. Фото: galinfo.com.ua

Керівник територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Руслан Ляшко подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. З документа стало відомо, що його дружина в Австрії отримала 272 тис. грн соціальних виплат.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на декларацію посадовця.

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У декларації Ляшка вказано, що його дружина Ольга орендує авто марки Lexus з 2022 року та їй нарахували 472 тис. грн соцвиплат у Європі. При цьому дружина керівника ДБР отримала 116 тис. грн зарплати у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Щодо самого посадовця, то за 2022 рік він отримав 1,9 млн грн зарплати, очолюючи львівське ДБР. Крім того, у власності Ляшка житловий будинок площею майже 44 кв. м, дві земельні ділянки на Дніпропетровщині, а також подружжя володіє квартирою у 100 кв. м на Дніпропетровщині. Як посадова особа Руслан Ляшко також має право на користування квартирою у Львові площею 66,6 кв. м. Його дружина також є співвласницею квартири у Житомирі розміром 63,7 кв. м.

Нагадаємо, в Одесі понад 70 посадовців задекларували криптовалюту за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій крипти в країні.

Також ми писали, що у Львові перший заступник начальника прикордонного Карпатського загону полковник Руслан Савчук став власником квартири в елітному житловому комплексі за дев'ять гривень. Журналісти з'ясували деталі.