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У Львові прикордонник став власником квартири за дев'ять гривень

9 лютого 2024 10:26
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У Львові прикордонник став власником квартири за дев'ять гривень
Житловий комплекс "Велика Британія" у Львові. Фото: riel.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові перший заступник начальника 7 прикордонного Карпатського загону полковник Руслан Савчук став власником квартири у житловому комплексу "Велика Британія" за дев'ять гривень. Журналісти з'ясували, що прикордонник отримав цю квартиру безкоштовно від держави і під час приватизації вказав символічну суму.

Про це йдеться в розслідування "Слідство Інфо", опублікованому 8 лютого. 

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У розслідуванні вказується, що Савчук задекларував свою з дружиною квартиру у львівському ЖК "Велика Британія" за дев'ять гривень. 

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Дані з декларації Руслана Савчука. Фото: скриншот

Журналісти стверджують, що реальна вартість такої квартири стартує від 2,7 млн гривень або 70 тисяч доларів. Коли ЗМІ звернулось за коментарем до самого прикордонника, він попросив перетелефонувати через пів години і після цього не виходив на зв'язок та ігнорував дзвінки з будь-яких номерів три дні. 

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Перший заступник начальника 7 прикордонного Карпатського загону полковник Руслан Савчук. Фото: slidstvo.info

Натомість у редакцію зателефонувала речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська та пояснила, чому посадовець вказав таку вартість житла.

"Дане житло — для військовослужбовців. Військовослужбовець прослужив понад 20 років і має право на отримання від держави житла, яке йому було і надано у кінці минулого року. І відповідно, він його зазначив у декларації. Після отримання житла відбувся процес приватизації і полковник Савчук отримав усі офіційні документи, але, враховуючи те, що держава надала житло безплатно, а в документах має зазначатися її вартість, відділом приватизації, зокрема і ЦНАПом, було зазначено мінімальну вартість, яка складає 9 гривень 38 копійок", — розповіла Кучковська.

Вона наголосила, що такі ситуації не одиничні, адже багато прикордонників отримують від держави житло, приватизовують, де зазначається така мінімальна вартість під час оформлення документів. 

Зазначається, що житловий комплекс "Велика Британія"  розташований у Залізничному районі Львова, на вулиці Шевченка. Він складається з семи будинків класу "комфорт", чотири з яких вже здані в експлуатацію, три інші — добудовують.

Що відомо про декларації інших посадовців

Нагадаємо, нещодавно новий начальник Запорізької ОВА Іван Федоров вніс у свою декларацію інформацію, що безоплатно їздить на автомобілях своїх родичів. Крім того, урядовець володіє двома квартирами у тимчасово окупованому Мелітополі.

Також відомо, що в очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка дохід за 2022 рік склав понад 1,2 млн грн, що перевищує середній рівень порівняно з іншими чиновниками на аналогічних посадах. 

Додамо, що інформацію про свої доходи оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 млн грн.

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