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Во Львове пограничник стал владельцем квартиры за девять гривен

9 февраля 2024 10:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове пограничник стал владельцем квартиры за девять гривен
Жилой комплекс "Великобритания" во Львове. Фото: riel.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове первый заместитель начальника 7 пограничного Карпатского отряда полковник Руслан Савчук стал владельцем квартиры в жилом комплексе "Великобритания" за девять гривен. Журналисты выяснили, что пограничник получил эту квартиру бесплатно от государства и в ходе приватизации указал символическую сумму.

Об этом говорится в расследовании "Следствие Инфо", опубликованном 8 февраля.

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В расследовании указывается, что Савчук задекларировал свою с женой квартиру во львовском ЖК "Великобритания" за девять гривен.

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Данные по декларации Руслана Савчука. Фото: скриншот

Журналисты утверждают, что реальная стоимость такой квартиры стартует от 2,7 млн. гривен или 70 тысяч долларов. Когда СМИ обратилось за комментарием к самому пограничнику, он попросил перезвонить через полчаса и после этого не выходил на связь и игнорировал звонки из любых номеров три дня.

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Первый заместитель начальника 7 пограничного Карпатского отряда полковник Руслан Савчук. Фото: slidstvo.info

Вместо этого в редакцию позвонила спикер Львовского пограничного отряда Александра Кучковская и объяснила, почему чиновник указал такую стоимость жилья.

"Данное жилье — для военнослужащих. Военнослужащий прослужил более 20 лет и имеет право на получение от государства жилья, которое ему было предоставлено в конце прошлого года. И соответственно, он его отметил в декларации. После получения жилья состоялся процесс приватизации и полковник Савчук получил все официальные документы, но, учитывая, что государство предоставило жилье бесплатно, а в документах должна указываться его стоимость, отделом приватизации, в том числе и ЦНАПом, была указана минимальная стоимость, которая составляет 9 гривен 38 копеек", — рассказала Кучковская.

Она подчеркнула, что такие ситуации не единичны, ведь много пограничников получают от государства жилье, приватизируют, где указывается такая минимальная стоимость при оформлении документов.

Отмечается, что жилой комплекс "Великобритания" расположен в Железнодорожном районе Львова, на улице Шевченко. Он состоит из семи домов класса "комфорт", четыре из которых уже сданы в эксплуатацию, три других — достраивают.

Что известно о декларациях других должностных лиц

Напомним, недавно новый начальник Запорожской ОВА Иван Федоров внес в свою декларацию информацию, где отмечается, что он бесплатно ездит на автомобилях своих родственников. Кроме того, чиновник владеет двумя квартирами во временно оккупированном Мелитополе.

Также известно, что у главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко доход за 2022 год составил более 1,2 млн. грн, что превышает средний уровень по сравнению с другими чиновниками на аналогичных должностях.

Добавим, что информацию о своих доходах обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленского уменьшились почти на 1,8 млн. грн.

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