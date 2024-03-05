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Жена львовского руководителя ГБР получила 472 тыс. грн соцвыплат в Австрии — детали

5 марта 2024 17:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жена львовского руководителя ГБР получила 472 тыс. грн соцвыплат в Австрии — детали
Руководитель ГБР во Львове Руслан Ляшко. Фото: galinfo.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Руководитель территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Руслан Ляшко подал декларацию о доходах за 2022 год. Из документа стало известно, что его жена в Австрии получила 272 тыс. грн социальных выплат.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на декларацию чиновника.

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Декларация руководителя ГБР во Львове

В декларации Ляшко указано, что его жена Ольга арендует автомобили марки Lexus с 2022 года и ей насчитали 472 тыс. грн соцвыплат в Европе. При этом супруга руководителя ГБР получила 116 тыс. грн зарплаты в Днепропетровской областной прокуратуре.

Что касается самого чиновника, то за 2022 год он получил 1,9 млн грн зарплаты, возглавляя львовское ГБР. Кроме того, в собственности Ляшко жилой дом площадью около 44 кв. м, два земельных участка на Днепропетровщине, а также супруги владеют квартирой в 100 кв. м в Днепропетровской области. Как должностное лицо Руслан Ляшко также имеет право на пользование квартирой во Львове площадью 66,6 кв. м. Его жена также является совладелицей квартиры в Житомире размером 63,7 кв. м.

Напомним, в Одессе более 70 чиновников задекларировали криптовалюту за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций крипты в стране.

Также мы писали, что во Львове первый заместитель начальника пограничного Карпатского отряда полковник Руслан Савчук стал владельцем квартиры в элитном жилом комплексе за девять гривен. Журналисты выяснили подробности.

декларация
ГБР
Львов
Украина
чиновники
соцвыплаты

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