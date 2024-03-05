Во Львове начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича
Во Львове во вторник, 5 марта, начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича. Регистрация продлится до 25 марта.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича
Садовый подчеркнул, что общий призовой фонд — 500 тыс. грн:
- Первое место — 250 тыс. грн;
- Второе место — 150 тыс. грн;
- Третье место — 100 тыс. грн.
По его словам, это внебюджетные средства благотворителей.
"Музей и пространство вокруг него станут местом притяжения для львовян и важной туристической точкой для всех украинцев, не только для политиков, которые отчаянно ищут возможности для разжигания негатива", — отметил Садовый.
Он рассказал, что начало конкурса началось в важный для истории УПА день — день смерти генерала Шухевича. Он принял последнее сражение в своей штаб-квартире на Белогорще. Садовый отметил, что львовяне точно знают, что вражеский дрон прилетел сюда не случайно.
"Память о Романе Шухевиче неудобна для врага, потому что это память о том, что украинец никогда не будет безропотно воспринимать волю захватчика", — добавил Садовый.
Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно по ссылке.
Напомним, с герба Львовского городского совета пропал лев. Это произошло потому, что ведомство присоединилось к кампании WORLDWITHOUTNATURE, в рамках которой организации со всего мира убирают из своих логотипов животных, чтобы привлечь внимание к их исчезновению в реальном мире.
Также руководитель территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Руслан Ляшко подал декларацию о доходах за 2022 год. Из документа стало известно, что его жена в Австрии получила 272 тыс. грн социальных выплат.
Читайте Новини.LIVE!