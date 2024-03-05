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Во Львове начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича

5 марта 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове во вторник, 5 марта, начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича. Регистрация продлится до 25 марта.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича

Садовый подчеркнул, что общий призовой фонд — 500 тыс. грн:

  • Первое место — 250 тыс. грн;
  • Второе место — 150 тыс. грн;
  • Третье место — 100 тыс. грн.

По его словам, это внебюджетные средства благотворителей.

"Музей и пространство вокруг него станут местом притяжения для львовян и важной туристической точкой для всех украинцев, не только для политиков, которые отчаянно ищут возможности для разжигания негатива", — отметил Садовый.

Он рассказал, что начало конкурса началось в важный для истории УПА день — день смерти генерала Шухевича. Он принял последнее сражение в своей штаб-квартире на Белогорще. Садовый отметил, что львовяне точно знают, что вражеский дрон прилетел сюда не случайно.

"Память о Романе Шухевиче неудобна для врага, потому что это память о том, что украинец никогда не будет безропотно воспринимать волю захватчика", — добавил Садовый.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно по ссылке.

Напомним, с герба Львовского городского совета пропал лев. Это произошло потому, что ведомство присоединилось к кампании WORLDWITHOUTNATURE, в рамках которой организации со всего мира убирают из своих логотипов животных, чтобы привлечь внимание к их исчезновению в реальном мире.

Также руководитель территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Руслан Ляшко подал декларацию о доходах за 2022 год. Из документа стало известно, что его жена в Австрии получила 272 тыс. грн социальных выплат.

Львов
Роман Шухевич
музеи
Андрей Садовый
конкурс

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