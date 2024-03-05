Во Львове начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове во вторник, 5 марта, начался прием заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича. Регистрация продлится до 25 марта.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича

Садовый подчеркнул, что общий призовой фонд — 500 тыс. грн:

Первое место — 250 тыс. грн;

Второе место — 150 тыс. грн;

Третье место — 100 тыс. грн.

По его словам, это внебюджетные средства благотворителей.

"Музей и пространство вокруг него станут местом притяжения для львовян и важной туристической точкой для всех украинцев, не только для политиков, которые отчаянно ищут возможности для разжигания негатива", — отметил Садовый.

Он рассказал, что начало конкурса началось в важный для истории УПА день — день смерти генерала Шухевича. Он принял последнее сражение в своей штаб-квартире на Белогорще. Садовый отметил, что львовяне точно знают, что вражеский дрон прилетел сюда не случайно.

"Память о Романе Шухевиче неудобна для врага, потому что это память о том, что украинец никогда не будет безропотно воспринимать волю захватчика", — добавил Садовый.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно по ссылке.

Напомним, с герба Львовского городского совета пропал лев. Это произошло потому, что ведомство присоединилось к кампании WORLDWITHOUTNATURE, в рамках которой организации со всего мира убирают из своих логотипов животных, чтобы привлечь внимание к их исчезновению в реальном мире.

Также руководитель территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Руслан Ляшко подал декларацию о доходах за 2022 год. Из документа стало известно, что его жена в Австрии получила 272 тыс. грн социальных выплат.