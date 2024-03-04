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З логотипу Львівської міської ради зник лев — яка причина

4 березня 2024 11:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
З логотипу Львівської міської ради зник лев — яка причина
Засідання Львівської міської ради. Фото: пресслужба ЛМР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З герба Львівської міської ради зник лев. Це сталося, тому що відомство приєдналося до кампанії WORLDWITHOUTNATURE, в рамках якої організації з усього світу прибирають зі своїх логотипів тварин, щоб привернути увагу до їх зникнення в реальному світі.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради в неділю, 3 березня. 

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"Наш лев зник з логотипа міста не випадково. Ми долучаємося до світової кампанії #WORLDWITHOUTNATURE, аби нагадати, що в цей час цілі види тварин і рослин зникають в реальності", — йдеться у повідомленні ЛМР. 

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Логотип ЛМР з левом. Фото: пресслужба ради
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Логотип ЛМР без лева. Фото: пресслужба ради

В ЛМР нагадали, що природа України щодня страждає через війну. Шкода, завдана довкіллю України за два роки повномасштабного російського вторгнення нараховує вже понад 2,2 трильйона гривень.

За ініціативи Всесвітнього фонду дикої природи WWF, сотні компаній та організацій по всьому світу прибирають зі свого брендингу елементи природи та тварин, аби привернути увагу своїх прихильників до втрати природних ресурсів та біорізноманіття, й ризиків, які це спричиняє.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що через військові дії в Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків завдання шкоди довкіллю. Наразі українська природа зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для України дуже важливо, аби РФ "заплатила" за усі наслідки, серед яких і шкода довкіллю, тому Україна чекає рішення ЄС, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу нашій країні.

Львів
тварини
природа
герб
екологія

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