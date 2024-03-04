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С логотипа Львовского городского совета исчез лев — какая причина

4 марта 2024 11:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
С логотипа Львовского городского совета исчез лев — какая причина
Заседание Львовского городского совета. Фото: пресс-служба ЛГС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С герба Львовского городского совета исчез лев. Это произошло потому, что ведомство присоединилось к кампании WORLDWITHOUTNATURE, в рамках которой организации со всего мира убирают из своих логотипов животных, чтобы привлечь внимание к их исчезновению в реальном мире.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в воскресенье, 3 марта.

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"Наш лев исчез из логотипа города неслучайно. Мы присоединяемся к мировой кампании #WORLDWITHOUTNATURE, чтобы напомнить, что в настоящее время целые виды животных и растений исчезают в реальности", — говорится в сообщении ЛГС.

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Логотип совета со львом. Фото: пресс-служба совета
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Логотип совета без льва. Фото: пресс-служба совета

В ЛГС напомнили, что природа Украины ежедневно страдает из-за войны. Ущерб, причиненный окружающей среде Украины за два года полномасштабного российского вторжения насчитывает уже более 2,2 триллиона гривен.

По инициативе Всемирного фонда дикой природы WWF, сотни компаний и организаций по всему миру убирают из своего брендинга элементы природы и животных, чтобы привлечь внимание своих сторонников к потере природных ресурсов и биоразнообразию и рискам, которые это влечет за собой.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3 600 случаев причинения вреда окружающей среде. Сейчас украинская природа испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для Украины очень важно, чтобы РФ "заплатила" за все последствия, среди которых и вред окружающей среде, поэтому Украина ждет решения ЕС, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ в помощь нашей стране.

Львов
животные
природа
герб
экология

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