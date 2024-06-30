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Во Львове определились, как будут восстанавливать разрушенный россиянами музей Шухевича

30 июня 2024 19:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Музей генерала УПА Романа Шухевича - как его отремонтируют
оккупанты уничтожили музей Шухевича. Фото иллюстративный: Львовская ОВА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львове в воскресенье, 30 июня, представили результаты всеукраинского архитектурного конкурса на проект восстановления музея генерала Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Напомним, что 1 января 2024 года в здание попал российский дрон.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.

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Восстановление музея Романа Шухевича

В конкурсе на реставрацию музея выиграла команда Андрея Лесюка. Эти архитекторы – авторы Мемориала памяти Небесной Сотни во Львове. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в проекте учли пожелания семьи Шухевичей.

"Здание сохранит свой исторический вид. А новое пространство у озера и памятника будет наполнено образовательными, культурными и мемориальными элементами" , — написал Андрей Садовый.

Сообщается, что форма дома будет максимально воспроизводить его исторический облик. Также все аутентичные вещи, которые частично уцелели (столяр, деревянная лестница, фортепиано, бюст), город восстановит и вернет в музей.

Музей Романа Шухевича

Музей действовал с 2001 года. Финансовую поддержку оказывало Общество воинов УПА в Соединенных Штатах имени генерал-хорунжего Тараса Чупрынки.

В первый день 2024 года, 1 января, россияне уничтожили музей, применив дрон-камикадзе.

Напомним, в марте продолжалась приемка заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича.

Также мы писали, что из-под завалов музея Романа Шухевича во Львове вытащили фортепиано, на котором лично играл генерал-хорунжий.

Львов
Роман Шухевич
обстрелы
реставрация
Андрей Садовый
музеи

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