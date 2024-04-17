Фонд Петра Порошенка досі не надав кошти для відбудови музею Шухевича у Львові — деталі

Знищений музей Шухевича. Фото: Львівська міська рада

Колишній президент України та народний депутат публічно заявив, що його фонд надасть гроші на відновлення музею Романа Шухевича у Львові, який в ніч на 1 січня 2024 року знищив російський дрон. Однак музей досі не отримував грошей на відбудову.

Про це пише ZAXID.NET.

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Відбудова музею Шухевича

Відомо, що 1 січня у будівлю музею Шухевича влучив російський безпілотник та знищив його. Однак там вціліло бронзове погруддя діяча та сходи, на яких він дав останній бій.

27 лютого було оголошено Всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проєкт відбудови музею та попри заяви міськради про те, що вона самостійно займеться відбудовою Порошенко публічно заявив про те, що його фонд надасть кошти.

Так, організація дійсно надіслала офіційне звернення до Львівського історичного музею з пропозицією фінансування.

Вже 16 квітня "Українські новини" подали інформаційний запит до міськради Львова та виявилося, що місто не отримувало грошей.

"Зауважимо, що жодних коштів від Благодійного фонду Порошенка на відновлення музею генерала-хорунжого УПA Романа Шухевича Львівська міська рада не отримувала", — йдеться у відповіді.

Також там не отримували заявок на певні суми, які фонд готовий передати на відбудову музею.

Відповідь на інформаційний запит "Українських новин"

Також ZAXID.NET пише, що після оголошення мерією архітектурного конкурсу на відбудову музею соратники Петра Порошенка назвали це "блокуванням відбудови".

У міськраді пояснили, що проведення конкурсу необхідне, аби можна було зробити простір музею більш доступним для маломобільних відвідувачів. Водночас конкурсна пропозиція має враховувати збереження всіх автентичних елементів.

Нагадаємо, у березні тривало приймання заявок на архітектурний конкурс з відновлення музею Романа Шухевича.

Також ми писали, що з-під завалів музею Романа Шухевича у Львові витягли фортепіано, на якому особисто грав діяч.