Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові спланували, коли відбудують знищений росіянами музей Шухевича arrow

У Львові спланували, коли відбудують знищений росіянами музей Шухевича

5 січня 2024 09:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Музей Шухевича у Львові – коли відновлять
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: city-adm.lviv.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про плани відновлення музею Романа Шухевича, який був зруйнований внаслідок обстрілів. Він уточнив, що фахівці завершили сканування руїн, що необхідно для подальшої реконструкції та використання в міжнародному суді.

Про це Садовий повідомив у Telegram.

Читайте також:

Коли у Львові відновлять музей Шухевича

За словами мера Львова, роботи з очищення місця від завалів розпочнуться вже завтра за участю професійних служб.

Також Садовий оголосив про майбутній архітектурний конкурс для відновлення музею, який триватиме близько двох місяців.

Також він наголосив, що реставраційні роботи розпочнуться після досягнення перемоги, і висловив подяку меценатам, які запропонували фінансування.

"Відновлювати музей почнемо після Перемоги. Вже кілька меценатів зверталися з пропозицією профінансувати відновлення. Дякую, що бережете історію, але сьогодні ці гроші треба витратити на армію", — каже Садовий.

Львів
Повідомлення про відновлення музею Шухевича у Львові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 1 січня внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа в Білогірщі.

Крім того, першої ночі нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі