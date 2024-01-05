Музей Шухевича у Львові – коли відновлять

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: city-adm.lviv.ua

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про плани відновлення музею Романа Шухевича, який був зруйнований внаслідок обстрілів. Він уточнив, що фахівці завершили сканування руїн, що необхідно для подальшої реконструкції та використання в міжнародному суді.

Про це Садовий повідомив у Telegram.

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За словами мера Львова, роботи з очищення місця від завалів розпочнуться вже завтра за участю професійних служб.

Також Садовий оголосив про майбутній архітектурний конкурс для відновлення музею, який триватиме близько двох місяців.

Також він наголосив, що реставраційні роботи розпочнуться після досягнення перемоги, і висловив подяку меценатам, які запропонували фінансування.

"Відновлювати музей почнемо після Перемоги. Вже кілька меценатів зверталися з пропозицією профінансувати відновлення. Дякую, що бережете історію, але сьогодні ці гроші треба витратити на армію", — каже Садовий.

Повідомлення про відновлення музею Шухевича у Львові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 1 січня внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа в Білогірщі.

Крім того, першої ночі нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.