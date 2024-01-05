Музей Шухевича во Львове - когда восстановят

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: city-adm.lviv.ua

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о планах по восстановлению музея Романа Шухевича, который был разрушен в результате обстрелов. Он уточнил, что специалисты завершили сканирование развалин, что необходимо для последующей реконструкции и для использования в международном суде.

Об этом Садовый сообщил в Telegram.

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По словам мэра Львова, работы по очистке места от завалов начнутся уже завтра с участием профессиональных служб.

Также Садовый объявил о предстоящем архитектурном конкурсе для восстановления музея, который займет около двух месяцев.

Также он подчеркнул, что реставрационные работы начнутся после достижения победы, и выразил благодарность меценатам, предложившим финансирование.

"Восстанавливать музей начнем после Победы. Уже несколько меценатов обращались с предложением профинансировать восстановление. Спасибо, что бережете историю, но сегодня эти деньги нужно потратить на армию", — говорит Садовый.

Сообщение о восстановлении музея Шухевича во Львове. Фото: скриншот

Напомним, что 1 января в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

Кроме того, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.