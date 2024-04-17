Фонд Петра Порошенко до сих пор не дал средства для восстановления музея Шухевича во Львове — детали

Уничтоженный музей Шухевича. Фото: Львовский городской совет

Бывший президент Украины и народный депутат публично заявил, что его фонд предоставит деньги на восстановление музея Романа Шухевича во Львове, который в ночь на 1 января 2024 уничтожил российский дрон. Однако музей до сих пор не получал денег на восстановление.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Восстановление музея Шухевича

Известно, что 1 января в здание музея Шухевича попал русский беспилотник и уничтожил его. Однако там уцелел бронзовый бюст деятеля и лестница, на которой он дал последний бой.

27 февраля был объявлен Всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект восстановления музея и, несмотря на заявления горсовета о том, что он самостоятельно займется восстановлением, Порошенко публично заявил о том, что его фонд предоставит средства.

Так, организация действительно направила официальное обращение во Львовский исторический музей с предложением финансирования.

Уже 16 апреля "Українські новини" подали информационный запрос в горсовет Львова и оказалось, что город не получал денег.

"Заметим, что никаких средств от Благотворительного фонда Порошенко на восстановление музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича Львовский городской совет не получал", — говорится в ответе.

Также там не получали заявок на определенные суммы, которые фонд готов передать на восстановление музея.

Ответ на информационный запрос "Українських новин"

Также ZAXID.NET пишет, что после объявления мэрией архитектурного конкурса на восстановление музея соратники Петра Порошенко назвали это "блокировкой восстановления".

В горсовете объяснили, что проведение конкурса необходимо, чтобы можно было сделать пространство музея более доступным для маломобильных посетителей. В то же время конкурсное предложение должно учитывать сохранение всех аутентичных элементов.

Напомним, в марте продолжалась приемка заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича.

Также мы писали, что из-под завалов музея Романа Шухевича во Львове вытащили фортепиано, на котором лично играл деятель.