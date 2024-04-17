Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Фонд Петра Порошенко до сих пор не дал средства для восстановления музея Шухевича во Львове — детали arrow

Фонд Петра Порошенко до сих пор не дал средства для восстановления музея Шухевича во Львове — детали

17 апреля 2024 12:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Фонд Петра Порошенко до сих пор не дал средства для восстановления музея Шухевича во Львове — детали
Уничтоженный музей Шухевича. Фото: Львовский городской совет
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший президент Украины и народный депутат публично заявил, что его фонд предоставит деньги на восстановление музея Романа Шухевича во Львове, который в ночь на 1 января 2024 уничтожил российский дрон. Однако музей до сих пор не получал денег на восстановление.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Читайте также:

Восстановление музея Шухевича

Известно, что 1 января в здание музея Шухевича попал русский беспилотник и уничтожил его. Однако там уцелел бронзовый бюст деятеля и лестница, на которой он дал последний бой.

27 февраля был объявлен Всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект восстановления музея и, несмотря на заявления горсовета о том, что он самостоятельно займется восстановлением, Порошенко публично заявил о том, что его фонд предоставит средства.

Так, организация действительно направила официальное обращение во Львовский исторический музей с предложением финансирования.

Уже 16 апреля "Українські новини" подали информационный запрос в горсовет Львова и оказалось, что город не получал денег.

"Заметим, что никаких средств от Благотворительного фонда Порошенко на восстановление музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича Львовский городской совет не получал", — говорится в ответе.

Также там не получали заявок на определенные суммы, которые фонд готов передать на восстановление музея.

null
Ответ на информационный запрос "Українських новин"

Также ZAXID.NET пишет, что после объявления мэрией архитектурного конкурса на восстановление музея соратники Петра Порошенко назвали это "блокировкой восстановления".

В горсовете объяснили, что проведение конкурса необходимо, чтобы можно было сделать пространство музея более доступным для маломобильных посетителей. В то же время конкурсное предложение должно учитывать сохранение всех аутентичных элементов.

Напомним, в марте продолжалась приемка заявок на архитектурный конкурс по восстановлению музея Романа Шухевича.

Также мы писали, что из-под завалов музея Романа Шухевича во Львове вытащили фортепиано, на котором лично играл деятель.

Петр Порошенко
Львов
Роман Шухевич
УПА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом