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З-під завалів зруйнованого росіянами музею у Львові дістали фортепіано Шухевича

6 січня 2024 12:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Музей Шухевича у Львові – з-під завалів дістали фортепіано
Фортепіано, на якому грав Роман Шухевич. Фото: Львівський історичний музей
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З-під завалів музею Романа Шухевича у Львові витягли фортепіано, на якому особисто грав Шухевич. Цей музичний інструмент було зруйновано внаслідок атаки росіян 1 січня.

Про це повідомляє Львівський історичний музей.

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У повідомленні уточнюється, що співробітники музею змогли дістати з-під уламків фортепіано, яке зазнало руйнувань і вигоріло, але збереглося як свідчення агресії з боку Росії.

"Знищене, вигоріле... Збережемо як свідок акта російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що після атаки 1 січня музей у Львові повідомив про втрату багатьох меморіальних предметів, які належали Роману Шухевичу, включаючи стіл, крісла, фотель, фортепіано та інші речі. Проте деякі предмети, такі як погруддя Шухевича, роботи Михайла Черешневського, було вилучено з-під завалів цілим.

Фортепіано, де грав Роман Шухевич
Фортепіано, на якому грав Роман Шухевич. Фото: Львівський історичний музей

Нагадаємо, що 1 січня внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.

Крім того, першої ночі нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.

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