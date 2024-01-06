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Из-под завалов разрушенного россиянами музея во Львове достали фортепиано Шухевича

6 января 2024 12:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Музей Шухевича во Львове - из-под завалов достали фортепиано
Фортепиано, на котором играл Роман Шухевич. Фото: Львовский исторический музей
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Из-под завалов музея Романа Шухевича в Львове было извлечено фортепиано, на котором лично играл Шухевич. Этот музыкальный инструмент был разрушен в результате атаки россиян 1 января.

Об этом сообщает Львовский исторический музей.

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Разрушенное фортепиано Романа Шухевича

В сообщении уточняется, что сотрудники музея смогли достать из-под обломков фортепиано, испытавшее разрушения и выгоревшее, но сохранившееся как свидетельство агрессии со стороны России.

"Уничтоженное, выгоревшее... Сохраним как свидетеля акта российской агрессии", — говорится в сообщении.

Стоит уточнить, что после атаки 1 января музей во Львове сообщил о потере многих мемориальных предметов, принадлежавших Роману Шухевичу, включая стол, кресла, фотель, фортепиано и другие вещи. Однако некоторые предметы, такие как бюст Шухевича работы Михаила Черешневского, были извлечены из-под завалов в целости.

Фортепиано, на котором играл Роман Шухевич
Фортепиано, на котором играл Роман Шухевич. Фото: Львовский исторический музей

Напомним, что 1 января в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.

Кроме того, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.

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