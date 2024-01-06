Музей Шухевича во Львове - из-под завалов достали фортепиано

Из-под завалов разрушенного россиянами музея во Львове достали фортепиано Шухевича
Из-под завалов музея Романа Шухевича в Львове было извлечено фортепиано, на котором лично играл Шухевич. Этот музыкальный инструмент был разрушен в результате атаки россиян 1 января.
Об этом сообщает Львовский исторический музей.
Разрушенное фортепиано Романа Шухевича
В сообщении уточняется, что сотрудники музея смогли достать из-под обломков фортепиано, испытавшее разрушения и выгоревшее, но сохранившееся как свидетельство агрессии со стороны России.
"Уничтоженное, выгоревшее... Сохраним как свидетеля акта российской агрессии", — говорится в сообщении.
Стоит уточнить, что после атаки 1 января музей во Львове сообщил о потере многих мемориальных предметов, принадлежавших Роману Шухевичу, включая стол, кресла, фотель, фортепиано и другие вещи. Однако некоторые предметы, такие как бюст Шухевича работы Михаила Черешневского, были извлечены из-под завалов в целости.
Напомним, что 1 января в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в Белогорще.
Кроме того, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.
Читайте Новини.LIVE!