Андрій Садовий розповів про підсумки поїздки до Японії

Мер Львова Андрій Садовий у Японії. Фото: @andriysadovyi/Telegram

Мер Львова Андрій Садовий підсумував свою поїздку до Японії. Там він взяв участь у великій медичній виставці та провів низку важливих переговорів щодо медичної реабілітації, протезування й залучення інвестицій у Львів.

Про це Андрій Садовий повідомив на своєму каналі у Telegram.

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Навіщо Андрій Садовий їздив до Японії

Однією з ключових зустрічей стало спілкування з генеральним директором корпорації Rakuten — Хіроші Мікітані. Садовий нагадав, що саме цей японський бізнесмен, чия компанія володіє месенджером Viber, вже в перші тижні повномасштабного вторгнення задонатив понад 8,7 мільйона доларів на підтримку України.

Андрій Садовий вручає футболку. Фото: @andriysadovyi/Telegram

Під час зустрічі сторони обговорили потенційну співпрацю Rakuten з львівським реабілітаційним центром UNBROKEN. Як символ подяки та дружби Садовий подарував Хіроші іменну футболку львівських "Карпат".

За словами мера, основною метою візиту було залучення підтримки для будівництва нового хірургічного корпусу UNBROKEN. Його проєкт розробив всесвітньо відомий архітектор Шигеру Бан. Львівська сторона планує розпочати будівництво вже до кінця цього року.

Андрій Садовий випробовує роботу нових технологій. Фото: @andriysadovyi/Telegram

Також делегація зі Львова зустрілася з представниками Японського Червоного Хреста, який має досвід власного виробництва протезів і реабілітаційного обладнання.

"Їхній досвід для нас надзвичайно цінний — адже ми плануємо запускати подібне виробництво у Львові. Базою стане великий протезний завод, який місто нещодавно отримало від держави. Шукаємо надійних міжнародних партнерів, щоб виготовляти якісні засоби: від колісних крісел до милиць, тростин, бандажів та іншого", — сказав Садовий.

У межах поїздки Садовий також мав можливість поспілкуватися з колишнім прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Сторони обговорили актуальні виклики для обох країн і важливість збереження стабільної японської підтримки України попри політичні зміни.

Окремо мер подякував японському Червоному Хресту за 2,5 мільйона євро, які організація виділила на розвиток реабілітаційного центру в Брюховичах.

Зустріч Андрія Садового з японськими представниками Червоного Хреста. Фото: @andriysadovyi/Telegram

У Львові незабаром запрацює японська платмформа для інвестицій

Важливою новиною стало й оголошення про відкриття 7 липня у Львові платформи Japan Desk — постійної точки входу для японських інвестицій. Спеціально для участі в її відкритті до міста завітає делегація з 11 японських компаній, які вже виявили зацікавлення в кооперації з львівським бізнесом.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий повідомив, на якому етапі наразі будівництво нового музею присвяченого Роману Шухевичу.

Також у мер Львова розповідав про новий інфраструктурний об'єкт, який розбудують у місті.