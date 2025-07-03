Андрей Садовый рассказал об итогах поездки в Японию

Мэр Львова Андрей Садовый в Японии. Фото: @andriysadovyi/Telegram

Мэр Львова Андрей Садовый подытожил свою поездку в Японию. Там он принял участие в большой медицинской выставке и провел ряд важных переговоров по медицинской реабилитации, протезированию и привлечению инвестиций во Львов.

Об этом Андрей Садовый сообщил на своем канале в Telegram.

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Зачем Андрей Садовый ездил в Японию

Одной из ключевых встреч стало общение с генеральным директором корпорации Rakuten - Хироши Микитани. Садовый напомнил, что именно этот японский бизнесмен, чья компания владеет мессенджером Viber, уже в первые недели полномасштабного вторжения задонатил более 8,7 миллиона долларов в поддержку Украины.

Андрей Садовый вручает футболку. Фото: @andriysadovyi/Telegram

Во время встречи стороны обсудили потенциальное сотрудничество Rakuten с львовским реабилитационным центром UNBROKEN. В качестве символа благодарности и дружбы Садовый подарил Хироши именную футболку львовских "Карпат".

По словам мэра, основной целью визита было привлечение поддержки для строительства нового хирургического корпуса UNBROKEN. Его проект разработал всемирно известный архитектор Шигеру Бан. Львовская сторона планирует начать строительство уже до конца этого года.

Андрей Садовый испытывает работу новых технологий. Фото: @andriysadovyi/Telegram

Также делегация из Львова встретилась с представителями Японского Красного Креста, который имеет опыт собственного производства протезов и реабилитационного оборудования.

"Их опыт для нас чрезвычайно ценен - ведь мы планируем запускать подобное производство во Львове. Базой станет большой протезный завод, который город недавно получил от государства. Ищем надежных международных партнеров, чтобы производить качественные средства: от колесных кресел до костылей, тростей, бандажей и прочего", — сказал Садовый.

В рамках поездки Садовый также имел возможность пообщаться с бывшим премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Стороны обсудили актуальные вызовы для обеих стран и важность сохранения стабильной японской поддержки Украины, несмотря на политические изменения.

Отдельно мэр поблагодарил японский Красный Крест за 2,5 миллиона евро, которые организация выделила на развитие реабилитационного центра в Брюховичах.

Встреча Андрея Садового с японскими представителями Красного Креста. Фото: @andriysadovyi/Telegram

Во Львове вскоре заработает японская платформа для инвестиций

Важной новостью стало и объявление об открытии 7 июля во Львове платформы Japan Desk - постоянной точки входа для японских инвестиций. Специально для участия в ее открытии в город приедет делегация из 11 японских компаний, которые уже проявили интерес в кооперации с львовским бизнесом.

Напомним, недавно Андрей Садовый сообщил, на каком этапе сейчас строительство нового музея посвященного Роману Шухевичу.

Также в мэр Львова рассказывал о новом инфраструктурном объекте, который построят в городе.