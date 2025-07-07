У Львові відкрили офіс підтримки японського бізнесу — Садовий

Андрій Садовий під час відкриття офісу підтримки японського бізнесу у Львові. Фото: Садовий/Facebook

У Львові відкрили перший в Україні муніципальний офіс підтримки японського бізнесу. Мета цього офісу — допомагати японським компаніям у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у понеділок, 7 липня, у Facebook.

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Відкриття офісу підтримки японського бізнесу у Львові. Фото: Садовий/Facebook



У Львові відкрився сервіс підтримки японського бізнесу

"У Львові запрацював перший в Україні муніципальний офіс підтримки японського бізнесу. До нас приїхала велика делегація з Японії. Ми хочемо, щоб японські компанії почувалися у Львові як удома: без бар’єрів, комфортно і зрозуміло", — сказав Садовий.

Також він додав, що Japan Desk стане точкою входу японських інвестицій в Україну, а Львів — воротами до міжнародної співпраці.

Цей крок реалізовується спільно з Посольством Японії в Україні та організацією JETRO.

Зазначимо, що меморандум про співпрацю між Львівською міською радою та JETRO сьогодні, 8 липня, у Ратуші підписали міський голова Андрій Садовий та Виконавчий віцепрезидент Японською організацією з розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO) Нобутака Маекава.

Відкриття офісу підтримки японського бізнесу у Львові. Фото: Садовий/Facebook

Japan Desk Lviv — це міський сервіс японською мовою, який допомагатиме японським компаніям у Львові. Тут можна отримати консультацію щодо інвестицій, відкриття бізнесу, пошуку партнерів і знайомства з місцевою економікою. Сервіс працюватиме на базі міського управління інвестицій та проєктів.

Програма має на меті зробити Львів першим містом, куди приходитимуть японські інвестори. Це допоможе відбудові, розвитку нових ідей та покращить імідж Львова й України у світі.

Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно мер Львова Андрій Садовий відвідав Японію, після чого підсумував свою поїздку.

Також нещодавно Садовий відкрив меморіальну таблицю біля будинку, який два роки тому атакували росіяни.