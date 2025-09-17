Садовый обнаружил устройство для прослушивания в своем кабинете

Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

В кабинете городского головы Львова Андрея Садового обнаружили устройство для прослушивания. Кто и с какой целью установил прослушивание, пока неизвестно.

Об этом мэр сообщил в своей заметке в Telegram в среду, 17 сентября.

Садовый нашел "жучок" в кабинете

По его словам, "жучок" был спрятан в обычном зарядном блоке радиотелефона. Внутри нашли сим-карту, карту памяти и микрофон, припаянные к плате.

Садовый объяснил, что подозрение возникло после того, как телефон в кабинете начал работать с перебоями. На прошлой неделе его передали на ремонт, и именно тогда техники обнаружили подозрительную начинку.

Выяснить обстоятельства и виновных должны правоохранительные органы.

