Садовый обнаружил устройство для прослушивания в своем кабинете
В кабинете городского головы Львова Андрея Садового обнаружили устройство для прослушивания. Кто и с какой целью установил прослушивание, пока неизвестно.
Об этом мэр сообщил в своей заметке в Telegram в среду, 17 сентября.
Садовый нашел "жучок" в кабинете
По его словам, "жучок" был спрятан в обычном зарядном блоке радиотелефона. Внутри нашли сим-карту, карту памяти и микрофон, припаянные к плате.
Садовый объяснил, что подозрение возникло после того, как телефон в кабинете начал работать с перебоями. На прошлой неделе его передали на ремонт, и именно тогда техники обнаружили подозрительную начинку.
Выяснить обстоятельства и виновных должны правоохранительные органы.
