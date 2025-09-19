Прослуховування у Садового — Костенко назвав винних

Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

Народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що встановлення прослуховувального пристрою в кабінеті мера Львова Андрія Садового — це справа внутрішніх українських структур.

Про це Роман Костенко повідомив в ефірі Еспресо.

Секретар комітету зазначив, що з огляду на специфіку приміщення та обмежене коло осіб, які мають доступ до кабінету мера, йдеться про внутрішнє втручання. Він підкреслив, що у таких випадках зазвичай використовують методи, які характерні для українських правоохоронних органів. Костенко заявив, що не вірить у причетність проросійських сил. Він наголосив, що зробити це могли лише люди з офіційним доступом і технічними можливостями.

"Я колись був у пана Андрія Садового з робочим візитом у його кабінеті, тому добре уявляю, як там усе облаштовано. У нього є приймальня, і на вході чергують люди. Зважаючи на форми та методи, які зазвичай використовуються в подібних випадках, я вважаю, що прослуховувальний пристрій встановив якийсь український правоохоронний орган", — сказав Костенко.

За його словами, хтось мав офіційний доступ у нічний час і кілька годин для встановлення пристрою. Він додав, що увагу варто звернути на тих, хто безпосередньо чергує біля кабінету мера та регулярно перебуває в будівлі. Це дозволить з’ясувати, хто саме міг допустити втручання.

"Або ж, якщо цей пристрій проходив ремонт, потрібно з’ясувати, де саме це відбувалося і чи не було його модифіковано в той момент. Також варто з’ясувати, хто з осіб регулярно перебуває в кабінеті або в будівлі, і хто міг допустити туди сторонніх", — наголосив депутат.

Нагадаємо, що у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли пристрій для прослуховування. Наразі невідомо, хто саме його встановив і з якою метою.

Раніше ми також інформували, що Львів претендує на звання європейської столиці культури 2030 року. Як наголошує Садовий, робота над відповідним проєктом тривала протягом кількох років.