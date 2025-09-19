Відео
Головна Львів Хто встановив "жучок" у кабінеті Садового — версія СБУ

Хто встановив "жучок" у кабінеті Садового — версія СБУ

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 08:20
Прослуховування у Садового — Костенко назвав винних
Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

Народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що встановлення прослуховувального пристрою в кабінеті мера Львова Андрія Садового — це справа внутрішніх українських структур.

Про це Роман Костенко повідомив в ефірі Еспресо.

Що сказав Костенко про "жучок" у кабінеті Садового

Секретар комітету зазначив, що з огляду на специфіку приміщення та обмежене коло осіб, які мають доступ до кабінету мера, йдеться про внутрішнє втручання. Він підкреслив, що у таких випадках зазвичай використовують методи, які характерні для українських правоохоронних органів. Костенко заявив, що не вірить у причетність проросійських сил.  Він наголосив, що зробити це могли лише люди з офіційним доступом і технічними можливостями.

"Я колись був у пана Андрія Садового з робочим візитом у його кабінеті, тому добре уявляю, як там усе облаштовано. У нього є приймальня, і на вході чергують люди. Зважаючи на форми та методи, які зазвичай використовуються в подібних випадках, я вважаю, що прослуховувальний пристрій встановив якийсь український правоохоронний орган", — сказав Костенко.

За його словами, хтось мав офіційний доступ у нічний час і кілька годин для встановлення пристрою. Він додав, що увагу варто звернути на тих, хто безпосередньо чергує біля кабінету мера та регулярно перебуває в будівлі. Це дозволить з’ясувати, хто саме міг допустити втручання.

"Або ж, якщо цей пристрій проходив ремонт, потрібно з’ясувати, де саме це відбувалося і чи не було його модифіковано в той момент. Також варто з’ясувати, хто з осіб регулярно перебуває в кабінеті або в будівлі, і хто міг допустити туди сторонніх", — наголосив депутат.

Нагадаємо, що у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли пристрій для прослуховування. Наразі невідомо, хто саме його встановив і з якою метою.

Раніше ми також інформували, що Львів претендує на звання європейської столиці культури 2030 року. Як наголошує Садовий, робота над відповідним проєктом тривала протягом кількох років.

Роман Костенко СБУ Львів Андрій Садовий прослуховування
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
