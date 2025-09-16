Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий заявив, що Львів наближається до важливого титулу

Садовий заявив, що Львів наближається до важливого титулу

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:52
Садовий заявив, що Львів може отримати важливий титул
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

Незабаром Львів може отримати титул європейської столиці культури 2030. Робота над проєктом тривала роками.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у вівторок, 16 вересня, у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Львів Садовий
Команда, що працювала над проєктом "Відповідальність бути". Фото: Садовий/Facebook

Садовий про важливий титул для Львова

За словами мера, Львів наблизився ще на один крок до отримання титулу європейської столиці культури 2030.

Садовий зазначив, що Інститут стратегії культури фіналізував і подав заявку на конкурс від ЄС. У ній Львів — не просто місто, а відображення культурних змін, які зараз відбуваються в Україні. 

Результати конкурсу оголосять 21 жовтня.

"Робота над проєктом тривала роками. Сотні діячів культури розробили концепцію "Відповідальність бути". Культура у цій концепції — це сила зцілення. Вона пам’ятає, дбає, єднає, підіймає важкі теми й формує бачення майбутнього", — розповів Садовий.

Зокрема, він додав, що "Відповідальність бути" — не гасло, а результат експериментів культури, якій пророкували зникнення разом із блискавичною поразкою у війні.

"Ми вистояли, і тепер саме культура допомагає згуртувати суспільство. Це про UNBROKEN, безбар’єрність, пам’ять про наших полеглих захисників, досвід переселенців, інтеграцію технологій та стрімкий розвиток культури. Вболіваємо за Львів", — підсумував Садовий.

Садовий Львів
Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Нещодавно Садовий показав, який у Львові відкрили перший в Україні Центр нейрофізіологічного моніторингу.

Раніше Садовий повідомив, що у Львові відкрили ще один центр надання послуг учасникам бойових дій.

Львів Європа нагорода Андрій Садовий культура
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації