Садовий заявив, що Львів може отримати важливий титул

Незабаром Львів може отримати титул європейської столиці культури 2030. Робота над проєктом тривала роками.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у вівторок, 16 вересня, у Facebook.

Садовий про важливий титул для Львова

За словами мера, Львів наблизився ще на один крок до отримання титулу європейської столиці культури 2030.

Садовий зазначив, що Інститут стратегії культури фіналізував і подав заявку на конкурс від ЄС. У ній Львів — не просто місто, а відображення культурних змін, які зараз відбуваються в Україні.

Результати конкурсу оголосять 21 жовтня.

"Робота над проєктом тривала роками. Сотні діячів культури розробили концепцію "Відповідальність бути". Культура у цій концепції — це сила зцілення. Вона пам’ятає, дбає, єднає, підіймає важкі теми й формує бачення майбутнього", — розповів Садовий.

Зокрема, він додав, що "Відповідальність бути" — не гасло, а результат експериментів культури, якій пророкували зникнення разом із блискавичною поразкою у війні.

"Ми вистояли, і тепер саме культура допомагає згуртувати суспільство. Це про UNBROKEN, безбар’єрність, пам’ять про наших полеглих захисників, досвід переселенців, інтеграцію технологій та стрімкий розвиток культури. Вболіваємо за Львів", — підсумував Садовий.

