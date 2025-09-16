Садовый заявил, что Львов может получить важный титул

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Facebook

Вскоре Львов может получить титул европейской столицы культуры 2030. Работа над проектом длилась годами.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый во вторник, 16 сентября, в Facebook.

Команда, работавшая над проектом "Ответственность быть". Фото: Садовый/Facebook

Садовый о важном титуле для Львова

По словам мэра, Львов приблизился еще на один шаг к получению титула "Европейской столицы культуры- 2030".

Садовый отметил, что Институт стратегии культуры финализировал и подал заявку на конкурс от ЕС. В ней Львов — не просто город, а отражение культурных изменений, которые сейчас происходят в Украине.

Результаты конкурса объявят 21 октября.

"Работа над проектом продолжалась годами. Сотни деятелей культуры разработали концепцию "Ответственность быть". Культура в этой концепции — это сила исцеления. Она помнит, заботится, объединяет, поднимает тяжелые темы и формирует видение будущего", — рассказал Садовый.

В частности, он добавил, что "Ответственность быть" — не лозунг, а результат экспериментов культуры, которой пророчили исчезновение вместе с молниеносным поражением в войне.

"Мы выстояли, и теперь именно культура помогает сплотить общество. Это о UNBROKEN, безбарьерности, памяти о наших павших защитниках, опыте переселенцев, интеграции технологий и стремительном развитии культуры. Болеем за Львов", — подытожил Садовый.

Скриншот сообщения Садового/Facebook

