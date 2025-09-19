Прослушивание у Садового - Костенко назвал виновных

Андрей Садовый. Фото: Садовый/Facebook

Народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что установка прослушивающего устройства в кабинете мэра Львова Андрея Садового — это дело внутренних украинских структур.

Об этом Роман Костенко сообщил в эфире Еспресо.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Костенко о "жучке" в кабинете Садового

Секретарь комитета отметил, что учитывая специфику помещения и ограниченный круг лиц, имеющих доступ в кабинет мэра, речь идет о внутреннем вмешательстве. Он подчеркнул, что в таких случаях обычно используют методы, которые характерны для украинских правоохранительных органов. Костенко заявил, что не верит в причастность пророссийских сил. Он подчеркнул, что сделать это могли только люди с официальным доступом и техническими возможностями.

"Я когда-то был у господина Андрея Садового с рабочим визитом в его кабинете, поэтому хорошо представляю, как там все обустроено. У него есть приемная, и на входе дежурят люди. Учитывая формы и методы, которые обычно используются в подобных случаях, я считаю, что прослушивающее устройство установил какой-то украинский правоохранительный орган", — сказал Костенко.

По его словам, кто-то имел официальный доступ в ночное время и несколько часов для установки устройства. Он добавил, что внимание стоит обратить на тех, кто непосредственно дежурит возле кабинета мэра и регулярно находится в здании. Это позволит выяснить, кто именно мог допустить вмешательство.

"Или же, если это устройство проходило ремонт, нужно выяснить, где именно это происходило и не было ли оно модифицировано в тот момент. Также стоит выяснить, кто из лиц регулярно находится в кабинете или в здании, и кто мог допустить туда посторонних", — подчеркнул депутат.

Напомним, что в кабинете городского головы Львова Андрея Садового нашли устройство для прослушивания. Пока неизвестно, кто именно его установил и с какой целью.

Ранее мы также информировали, что Львов претендует на звание европейской столицы культуры 2030 года. Как отмечает Садовый, работа над соответствующим проектом продолжалась в течение нескольких лет.