Во Львове поезд сбил 21-летнего парня: его госпитализировали

Поезд во Львове. Фото: Национальная полиция

Во Львове 17 сентября около 07:15 поезд наехал на 21-летнего жителя Ивано-Франковской области. Инцидент произошел на шестом километре участка маршрута "Львов-Персенковка". Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Поезд наехал на молодого человека во Львове

Пострадавший получил телесные повреждения и в настоящее время находится в больнице.

Поезд, совершивший наезд. Фото: Нацполиция

По факту наезда следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

Место происшествия. Фото: Нацполиция

Как писали Новини.LIVE, 17 сентября во Львовской области произошел взрыв возле Стрыйского районного ТЦК и СП. В результате инцидента ранения получил военнослужащий, которого госпитализировали.

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