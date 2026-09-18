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Главная Львов Во Львове поезд сбил 21-летнего мужчину: ведется расследование

Во Львове поезд сбил 21-летнего мужчину: ведется расследование

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18 сентября 2026 13:57
Во Львове поезд сбил 21-летнего парня: его госпитализировали
Поезд во Львове. Фото: Национальная полиция

Во Львове 17 сентября около 07:15 поезд наехал на 21-летнего жителя Ивано-Франковской области. Инцидент произошел на шестом километре участка маршрута "Львов-Персенковка". Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Поезд наехал на молодого человека во Львове

Пострадавший получил телесные повреждения и в настоящее время находится в больнице.

Потяг наїхав на 21-річного хлопця у Львові
Поезд, совершивший наезд. Фото: Нацполиция

По факту наезда следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

Поїзд наїхав на хлопця у Львові
Место происшествия. Фото: Нацполиция

Как писали Новини.LIVE, 17 сентября во Львовской области произошел взрыв возле Стрыйского районного ТЦК и СП. В результате инцидента ранения получил военнослужащий, которого госпитализировали.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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