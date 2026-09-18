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Головна Львів У Львові потяг наїхав на 21-річного чоловіка: триває розслідування

У Львові потяг наїхав на 21-річного чоловіка: триває розслідування

Ua ru
18 вересня 2026 13:57
У Львові потяг наїхав на 21-річного хлопця: його госпіталізували
Потяг у Львові. Фото: Нацполіція

У Львові 17 вересня близько 07:15 потяг наїхав на 21-річного жителя Івано-Франківської області. Інцидент стався на шостому кілометрі перегону сполученням "Львів-Персенківка". Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомила пресслужба Нацполіція Львівської області, передає Новини.LIVE.

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Потяг наїхав на хлопця у Львові

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває в лікарні. 

Потяг наїхав на 21-річного хлопця у Львові
Потяг, який скоїв наїзд. Фото: Нацполіція

За фактом наїзду слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Поїзд наїхав на хлопця у Львові
Місце інциденту. Фото: Нацполіція

Як писали Новини.LIVE, на Львівщині 17 вересня стався вибух біля Стрийського районного ТЦК та СП. Внаслідок інциденту поранення отримав військовий, якого госпіталізували.

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Укрзалізниця Львів поліція поїзди потяг
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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