У Львові потяг наїхав на 21-річного хлопця: його госпіталізували

У Львові потяг наїхав на 21-річного чоловіка: триває розслідування
У Львові 17 вересня близько 07:15 потяг наїхав на 21-річного жителя Івано-Франківської області. Інцидент стався на шостому кілометрі перегону сполученням "Львів-Персенківка". Правоохоронці встановлюють обставини події.
Про це повідомила пресслужба Нацполіція Львівської області, передає Новини.LIVE.
Потяг наїхав на хлопця у Львові
Потерпілий отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває в лікарні.
За фактом наїзду слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до семи років.
Як писали Новини.LIVE, на Львівщині 17 вересня стався вибух біля Стрийського районного ТЦК та СП. Внаслідок інциденту поранення отримав військовий, якого госпіталізували.
А 13 вересня російські окупанти атакували Львівщину, внаслідок чого є руйнування. На щастя, люди не постраждали. У ДСНС показали фото наслідків.