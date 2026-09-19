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Главная Львов Во Львовской области грузовик насмерть сбил пешехода

Во Львовской области грузовик насмерть сбил пешехода

Ua ru
19 сентября 2026 13:15
Во Львовской области в Схиднице грузовик насмерть сбил пешехода
Место смертельного ДТП. Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Во Львовской области произошло ДТП со смертельным исходом с участием грузовика MAN. В поселке Схидница Дрогобычского района водитель, двигаясь задним ходом, наехал на 32-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, сообщает Новини.LIVE.

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Смертельное ДТП в Сходнице

Авария произошла 18 сентября около 13:30 в поселке Сходница Дрогобычского района.

По предварительным данным правоохранителей, 32-летний водитель грузовика MAN двигался задним ходом и наехал на пешехода. Погибшимоказался 32-летний житель Борислава.

От травм, полученных в результате ДТП, мужчина скончался на месте происшествия.

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Полиция расследует обстоятельства аварии

По факту ДТП следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Как писали Новини.LIVE, во Львове поезд наехал на 21-летнего мужчину. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства инцидента.

Также в служебном автомобиле Андрея Садового во второй раз обнаружили устройство, похожее на "жучок". По словам городского головы, устройство с антенной и SIM-картой обнаружили после того, как автомобиль дважды за месяц полностью разрядил аккумулятор. Садовый планирует передать устройство правоохранителям для проверки.

ДТП Львов Львовская область погибшие Нацполиция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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