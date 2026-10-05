У Львові хлопець погрожував зброєю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема

У Львові хлопець погрожував зброєю: поліція перевіряє обставини
У Львові хлопець погрожував застосувати зброю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема. Інцидент стався ввечері, 4 жовтня. Наразі поліція перевіряє обставини конфлікту.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області, передає Новини.LIVE.
Конфлікт у Львові
"Поліція Львівщини перевіряє обставини конфлікту у Львові. 4 жовтня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт на вулиці Шолом-Алейхема у Львові", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці Львівського районного управління поліції №1 з’ясовують обставини інциденту та встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до конфлікту.
Після завершення перевірки правоохоронці ухвалять відповідне рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
Львів — останні новини
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