У Львові хлопець погрожував зброєю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема

Працівник поліції. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Львові хлопець погрожував застосувати зброю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема. Інцидент стався ввечері, 4 жовтня. Наразі поліція перевіряє обставини конфлікту.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області, передає Новини.LIVE.

Реклама

Конфлікт у Львові

"Поліція Львівщини перевіряє обставини конфлікту у Львові. 4 жовтня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт на вулиці Шолом-Алейхема у Львові", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці Львівського районного управління поліції №1 з’ясовують обставини інциденту та встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до конфлікту.

Після завершення перевірки правоохоронці ухвалять відповідне рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Читайте також:

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, погода у Львові 5 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують відсутність опадів. Вдень температура підвищиться +23 °C.

Раніше на Львівщині вантажівка MAN збила зубра європейського, занесеного до Червоної книги України. За попередньою інформацією, тварина раптово вибігла з лісу на проїжджу частину. Внаслідок зіткнення зубр загинув на місці.

Крім того, ми писали, що Шевченківський районний суд Львова оголосив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Суд визнав його винним у скоєнні інкримінованих злочинів та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Водночас вирок можна оскаржити.