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Головна Львів У Львові хлопець погрожував зброєю: поліція перевіряє обставини

У Львові хлопець погрожував зброєю: поліція перевіряє обставини

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5 жовтня 2026 13:16
У Львові хлопець погрожував зброєю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема
Працівник поліції. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Львові хлопець погрожував застосувати зброю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема. Інцидент стався ввечері, 4 жовтня. Наразі поліція перевіряє обставини конфлікту.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області, передає Новини.LIVE.

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Конфлікт у Львові

"Поліція Львівщини перевіряє обставини конфлікту у Львові. 4 жовтня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт на вулиці Шолом-Алейхема у Львові", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці Львівського районного управління поліції №1 з’ясовують обставини інциденту та встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до конфлікту.

Після завершення перевірки правоохоронці ухвалять відповідне рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

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Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

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зброя Львів поліція конфлікт Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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