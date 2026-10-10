Львів готує резервне опалення на випадок атак РФ

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Львів готується до найскладніших сценаріїв під час опалювального сезону, зокрема до можливих атак Росії на теплову інфраструктуру. До кінця 2026 року біля міських шкіл планують встановити понад 70 котелень на дровах. Разом із твердопаливними котлами в лікарнях та інших установах кількість резервних джерел тепла становитиме близько сотні.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

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Як Львів готується до можливих перебоїв із теплом

За словами Садового, школи мають бути не лише місцями для навчання, а й резервними пунктами обігріву на випадок надзвичайних ситуацій. За потреби в одному навчальному закладі зможуть зігрітися до п’яти тисяч людей.

Пост Садового. Фото: скриншот

Такі місця мають допомогти мешканцям пережити періоди, коли через пошкодження теплової інфраструктури триватимуть ремонтні роботи.

"Ми готуємося до найстрашніших моментів. І, власне, для цього більше 70 котелень біля шкіл, плюс котли в наших лікарнях", — наголосив Садовий.

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На початку опалювального сезону місто планує запустити всі резервні твердопаливні котли, щоб перевірити їхню роботу та відпрацювати взаємодію системи. Йдеться про обладнання, встановлене в школах, лікарнях та інших міських установах.

Обслуговування котелень потребуватиме постійної присутності працівників, які завантажуватимуть дрова та стежитимуть за температурою. За словами міського голови, паливо доведеться додавати орієнтовно щогодини, залежно від показників температури.

У міській владі розраховують, що резервні котли дадуть змогу забезпечити теплом критично важливі об’єкти навіть у разі пошкодження основної інфраструктури. Головна мета підготовки — щоб діти могли навчатися в теплих приміщеннях, а мешканці мали доступні місця для обігріву в разі перебоїв із теплопостачанням.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 жовтня у Львові не змінилися тарифи на проїзд, електроенергію та газ — мешканці й надалі платять за попередніми цінами. Вартість водопостачання також залишилася на рівні, встановленому після серпневого підвищення, тоді як на п’яти ділянках міста впроваджують погоджені зміни в організації дорожнього руху.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у службовому авто мера Львова Андрія Садового знайшли підозрілий пристрій з антеною та SIM-картою, який може використовуватися для прослуховування. На знахідку звернули увагу після двох випадків повного розрядження автомобільного акумулятора протягом місяця.