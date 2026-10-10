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Главная Львов Садовый: во Львове у школ обустроят более 70 котельных на дровах

Садовый: во Львове у школ обустроят более 70 котельных на дровах

Ua ru
10 октября 2026 18:18
Львов готовит резервное отопление на случай атак со стороны РФ
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Львов готовится к самым сложным сценариям в ходе отопительного сезона, в частности к возможным атакам России на тепловую инфраструктуру. К концу 2026 года возле городских школ планируется установить более 70 дровяных котельных. Вместе с твердотопливными котлами в больницах и других учреждениях количество резервных источников тепла составит около сотни.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Как Львов готовится к возможным перебоям с отоплением

По словам Садового, школы должны быть не только местами для обучения, но и резервными пунктами обогрева на случай чрезвычайных ситуаций. При необходимости в одном учебном заведении смогут согреться до пяти тысяч человек.

Садовый: во Львове у школ обустроят более 70 котельных на дровах - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Такие места должны помочь жителям пережить периоды, когда из-за повреждений тепловой инфраструктуры будут проводиться ремонтные работы.

"Мы готовимся к самым страшным моментам. И, собственно, для этого более 70 котельных возле школ, плюс котлы в наших больницах", — подчеркнул Садовый.

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В начале отопительного сезона город планирует запустить все резервные твердотопливные котлы, чтобы проверить их работу и отработать взаимодействие системы. Речь идет об оборудовании, установленном в школах, больницах и других городских учреждениях.

Обслуживание котельных потребует постоянного присутствия работников, которые будут загружать дрова и следить за температурой. По словам мэра, топливо придется добавлять примерно каждый час, в зависимости от показателей температуры.

В городской администрации рассчитывают, что резервные котлы позволят обеспечить теплом критически важные объекты даже в случае повреждения основной инфраструктуры. Главная цель подготовки — чтобы дети могли учиться в теплых помещениях, а жители имели доступные места для обогрева в случае перебоев с теплоснабжением.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 октября во Львове не изменились тарифы на проезд, электроэнергию и газ — жители по-прежнему платят по прежним ценам. Стоимость водоснабжения также осталась на уровне, установленном после августовского повышения, в то время как на пяти участках города внедряются согласованные изменения в организации дорожного движения.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в служебном автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили подозрительное устройство с антенной и SIM-картой, которое может использоваться для прослушивания. На находку обратили внимание после двух случаев полной разрядки автомобильного аккумулятора в течение месяца.

отопительный сезон школы Львов зима Андрей Садовый
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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