Изменения во Львове с 1 октября: тарифы, проезд и дороги

Автобус едет по улицам Львова. Иллюстративное фото: Львовэлектротранс/Facebook

С 1 октября во Львове не планируется очередное повышение основных тарифов для населения. Стоимость проезда, электроэнергии и газа останется на действующем уровне, а за воду горожане и в дальнейшем будут платить по тарифу, повышенному в августе. В то же время в городе будут внедряться согласованные изменения в организации дорожного движения на пяти участках.

О том, какие тарифы будут действовать во Львове и какие изменения произойдут на дорогах в октябре, рассказывают Новини.LIVE.

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Стоимость проезда во Львове с 1 октября

На данный момент во Львове не планируется очередного повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В городском совете отметили, что оснований для пересмотра тарифа пока нет.

После последнего повышения в мае поездка с LeoCard стоит 23 грн, а для студентов — 11,50 грн. При оплате банковской картой или смартфоном стоимость составляет 26 грн, а наличными — 30 грн.

Месячный абонемент для студентов стоит 575 грн, для остальных пассажиров — 1 150 грн. Штраф за безбилетный проезд составляет520 грн.

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Тариф на воду во Львове в октябре

Тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения составляет 56,38 грн за кубометр.

Из этой суммы 36,04 грн приходится на водоснабжение, а 20,34 грн — на водоотведение.

Для потребителей, имеющих право на жилищную субсидию, её назначение происходит автоматически при условии наличия права на соответствующую помощь.

Сколько будет стоить электроэнергия

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч.

Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время действует тариф 2,16 грн за кВт·ч. Льготная ночная ставка применяется с 23:00 до 07:00.

Какой будет цена газа для львовян в октябре

Цена газа для бытовых потребителей по тарифному плану "Фиксированный" от "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за кубометр.

Действующий тариф будет действовать до 30 апреля 2027 года, поэтому с 1 октября его пересмотр не предусмотрен.

Какие изменения произойдут на дорогах Львова

Отдельно во Львове согласовали изменения в организации дорожного движения на пяти участках. Их будут реализовывать в разные сроки — часть работ должны завершить до 1 октября, остальные продлятся до ноября.

Запрет на остановку на Городницкой

На улице Городницкой на участке от Замарстиновской до Квитовой будет запрещена остановка транспортных средств с обеих сторон дороги.

Там установят соответствующие дорожные знаки. Такое решение приняли после обращений жителей, которые жаловались на затрудненный проезд по улице. Припаркованные автомобили занимают одну из полос, из-за чего возникают трудности с встречным разъездом.

Соответствующие изменения должны быть внедрены до 1 ноября 2026 года.

Перенос пешеходного перехода на площади Соборной

На площади Соборной, 6 имеющийся пешеходный переход перенесут ближе к улице Пекарской.

Рядом обновляют тротуар и обустраивают безбарьерное пространство. Перенос перехода должен учитывать основное направление движения пешеходов и обеспечить доступность участка.

Работы должны быть выполнены до 15 октября 2026 года.

Новый островчик на перекрестке Суботовской и Широкой

На перекрестке улиц Суботовской и Широкой обустроят кольцевой остров в центральной части перекрестка — между двумя разделительными полосами на Суботовской.

Он будет задавать траекторию движения при левых поворотах и поможет разделить транспортные потоки. При разработке решения были учтены траектории движения автомобилей и троллейбусов.

Работы должны завершиться до 15 октября 2026 года.

Приподнятый пешеходный переход на улице Хуторивской

На улице Хуторивской, 40 обустроят приподнятый пешеходный переход.

С соответствующей просьбой обратились жители и ООО "Управляющая компания "Комфорт". Неподалеку расположен реабилитационный центр, посетители которого, в частности люди в инвалидных колясках, регулярно пересекают эту улицу.

Приподнятый переход должен сделать переход дороги более удобным для пешеходов и побудить водителей снижать скорость.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2026 года.

Зеленая стрелка на перекрестке улиц Шевченко и Брюховицкой

На перекрестке улиц Тараса Шевченко и Брюховицкой установят табличку с зеленой стрелкой на белом фоне.

Она будет разрешать поворот с улицы Шевченко, если ехать из центра города, на улицу Брюховицкую.

Недавно на этом перекрестке установили новый светофор и обновили дорожное покрытие. Табличку планируют установить до 1 октября 2026 года.

Таким образом, с 1 октября во Львове не предусмотрено нового повышения основных тарифов для населения. В то же время в городе продолжат внедрять согласованные изменения в организации дорожного движения, часть которых должна быть завершена в октябре, а остальные — к ноябрю.

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