Зміни у Львові з 1 жовтня: тарифи, проїзд та дороги

Автобус їде вулицями Львова. Ілюстративне фото: Львівелектротранс/Facebook

З 1 жовтня у Львові не планують нового підвищення основних тарифів для населення. Вартість проїзду, електроенергії та газу залишатиметься на чинному рівні, а за воду містяни й надалі платитимуть за тарифом, який підвищили у серпні. Водночас у місті реалізовуватимуть погоджені зміни в організації дорожнього руху на п’яти ділянках.

Про те, які тарифи діятимуть у Львові та які зміни відбудуться на дорогах у жовтні, розповідають Новини.LIVE.

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Вартість проїзду у Львові з 1 жовтня

Наразі у Львові не планують чергового підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. У міській раді зазначили, що підстав для перегляду тарифу поки немає.

Після останнього підвищення у травні поїздка з LeoCard коштує 23 грн, а для студентів — 11,50 грн. При оплаті банківською карткою або смартфоном вартість становить 26 грн, а готівкою — 30 грн.

Місячний абонемент для студентів коштує 575 грн, для інших пасажирів — 1 150 грн. Штраф за безквитковий проїзд становить 520 грн.

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Тариф на воду у Львові у жовтні

Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для населення становить 56,38 грн за кубометр.

Із цієї суми 36,04 грн припадає на водопостачання, а 20,34 грн — на водовідведення.

Для споживачів, які мають право на житлову субсидію, її призначення відбувається автоматично за умови наявності права на відповідну допомогу.

Скільки коштуватиме електроенергія

Вартість електроенергії для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год.

Для власників двозонних лічильників у нічний час діє тариф 2,16 грн за кВт·год. Пільгова нічна ставка застосовується з 23:00 до 07:00.

Якою буде ціна газу для львів'ян у жовтні

Ціна газу для побутових споживачів за тарифним планом "Фіксований" від "Нафтогазу" становить 7,96 грн за кубометр.

Чинний тариф діятиме до 30 квітня 2027 року, тому з 1 жовтня його перегляд не передбачений.

Які зміни відбудуться на дорогах Львова

Окремо у Львові погодили зміни в організації дорожнього руху на п’яти ділянках. Їх реалізовуватимуть у різні строки — частину робіт мають завершити до 1 жовтня, інші триватимуть до листопада.

Заборона зупинки на Городницькій

На вулиці Городницькій на ділянці від Замарстинівської до Квітової заборонять зупинку транспортних засобів з обох боків дороги.

Там встановлять відповідні дорожні знаки. Таке рішення ухвалили після звернень мешканців, які скаржилися на ускладнений проїзд вулицею. Припарковані автомобілі займають одну зі смуг, через що виникають труднощі із зустрічним роз’їздом.

Відповідні зміни мають реалізувати до 1 листопада 2026 року.

Перенесення переходу на площі Соборній

На площі Соборній, 6 наявний пішохідний перехід перенесуть ближче до вулиці Пекарської.

Поруч оновлюють тротуар та облаштовують безбар’єрний простір. Перенесення переходу має врахувати основний напрямок руху пішоходів та забезпечити доступність ділянки.

Роботи мають виконати до 15 жовтня 2026 року.

Новий острівець на перехресті Суботівської та Широкої

На перехресті вулиць Суботівської та Широкої облаштують кільцевий острівець у центральній частині перехрестя — між двома розділювальними смугами на Суботівській.

Він задаватиме траєкторію руху під час лівих поворотів та допоможе розмежувати транспортні потоки. Під час розробки рішення врахували траєкторії руху автомобілів і тролейбусів.

Роботи мають завершити до 15 жовтня 2026 року.

Піднятий перехід на Хуторівці

На вулиці Хуторівській, 40 облаштують піднятий пішохідний перехід.

Із відповідним проханням звернулися мешканці та ТзОВ "Управлінська компанія "Комфорт"". Неподалік розташований реабілітаційний центр, відвідувачі якого, зокрема люди на кріслах колісних, регулярно перетинають цю вулицю.

Піднятий перехід має зробити перетин дороги зручнішим для пішоходів та спонукати водіїв знижувати швидкість.

Роботи мають виконати до 15 листопада 2026 року.

Зелена стрілка на перехресті Шевченка та Брюховицької

На перехресті вулиць Тараса Шевченка та Брюховицької встановлять табличку із зеленою стрілкою на білому тлі.

Вона дозволятиме поворот із вулиці Шевченка, якщо їхати з центру міста, на вулицю Брюховицьку.

Нещодавно на цьому перехресті облаштували новий світлофорний об’єкт та оновили дорожнє покриття. Табличку планують встановити до 1 жовтня 2026 року.

Таким чином, із 1 жовтня у Львові не передбачається нового підвищення основних тарифів для населення. Водночас у місті продовжать впроваджувати погоджені зміни в організації дорожнього руху, частину яких мають завершити у жовтні, а решту — до листопада.

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Новини.LIVE інформували, що у Львові ціни на дизельне пальне на АЗС перевищили 100 грн за літр. На SOCAR дизельне пальне залежно від виду коштує 103–104 грн за літр. Водночас бензин Nano 95 на цій мережі продають за 97,90 грн за літр.

Новини.LIVE писали, що у Львові СБУ затримала двох чоловіків, яких підозрюють у незаконній реєстрації 14 терміналів Starlink для російських угруповань. Для цього вони використали персональні дані 14 українців, яких залучили обманом. Затриманим повідомили про підозру в пособництві державі-агресору, їм загрожує до 12 років ув’язнення.