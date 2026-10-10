С 12 октября во Львове изменится система тревоги: введены два уровня угрозы

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове с 12 октября меняют сигнал отбоя воздушной тревоги и систему оповещения о воздушной опасности, а также вводят два уровня тревоги: желтый и красный. Первый будут применять в случае угрозы ударных беспилотников, а второй — при ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет.

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Большая металлическая сирена оповещения. Фото: Львовский горсовет

Два уровня воздушной тревоги во Львове

Желтый уровень будут объявлять в случае угрозы применения российских ударных беспилотников. После звука сирены мужской голос будет сообщать о желтом уровне угрозы и призывать людей как можно быстрее добраться до укрытия или другого безопасного места.

Соответствующее сообщение будут повторять трижды в течение 30 секунд.

Красный уровень будут применять в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы. Его также будут объявлять мужским голосом после сигнала сирены.

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"Внимание, граждане! Воздушная тревога — красный уровень угрозы! Как можно быстрее доберитесь до защитного сооружения или другого безопасного места", — будет звучать сообщение.

Его будут повторять дважды в течение одной минуты.

Во Львове изменят и сигнал отбоя тревоги

Новый формат предусматривает изменения и при объявлении отбоя. В отличие от сигнала тревоги, сирена в этом случае звучать не будет.

Сообщение об отбое будут озвучивать женским голосом. Оно будет длиться 20 секунд и повторяться дважды.

В городском управлении по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны подчеркнули, что независимо от объявленного уровня жителям не следует пренебрегать опасностью. Людей призывают находиться в укрытиях или других безопасных местах до сигнала отбоя.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Львове до конца 2026 года планируют установить более 70 котельных на дровах возле школ. По словам городского головы Андрея Садового, вместе с котлами в больницах и других учреждениях город будет иметь около сотни резервных источников тепла.

Также Новини.LIVE писал, что 8 октября на станции Подзамче во Львове столкнулись дизель-поезд сообщением Львов — Сокаль и электровоз. В результате аварии машинист дизель-поезда травмировал ногу, еще четырем пассажирам понадобилась медицинская помощь.