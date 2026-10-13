Уранці 13 жовтня 2026 року у Львові пролунали вибухи

Робота ППО. Фото ілюстративне: facebook.com/Lviv.ngu.west

Уранці у вівторок, 13 жовтня, у Львові прогриміли вибухи. На Львівщині триває тривога жовтого рівня. Регіон опинився під загрозою дронового удару. Працює протиповітряна оборона.

Про це з посиланням на міського голову Андрія Садового передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення Андрія Садового

Що відомо про вибухи у Львові вранці 13 жовтня

Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 04:50. О 05:10 Садовий написав, що в напрямку Львова летить російський безпілотник, а о 05:13 — попередив про ще один БпЛА в напрямку міста. Повітряні Сили ЗС України теж повідомляли про дрон курсом на Львів.

Скриншот повідомлень t.me/kpszsu

О 05:14 Садовий зазначив, що працює ППО.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівську міську раду писав, що з 12 жовтня на Львівщині змінили систему тривог. Діють два рівні небезпеки. Жовтий означає дронову загрозу, а червоний попереджає про ймовірність ракетного удару.

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Також Новини.LIVE з посиланням на поліцію Львівщини писав, що 11 жовтня в Шептицькому на Львівщині чоловік із ножем скоїв напад на працівника ТЦК. Порушника розшукали. Під час затримання він вистрілив із пневматичного пістолета в поліцейського.