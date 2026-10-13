Утром 13 октября 2026 года во Львове раздались взрывы

Во Львове раздаются взрывы: Садовый назвал причину
Утром во вторник, 13 октября, во Львове прогремели взрывы. Во Львовской области сохраняется тревога желтого уровня. Регион оказался под угрозой удара с помощью дронов. Работает противовоздушная оборона.
Об этом со ссылкой на мэра Андрея Садового сообщает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах во Львове утром 13 октября
Воздушную тревогу во Львовском районе объявили в 04:50. В 05:10 Садовый написал, что в направлении Львова летит российский беспилотник, а в 05:13 — предупредил об еще одном БпЛА, направляющемся к городу. Воздушные Силы ВС Украины также сообщали о дроне, летящем в сторону Львова.
В 05:14 Садовый отметил, что работает ПВО.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет сообщал, что с 12 октября на Львовщине изменили систему тревог. Действуют два уровня опасности. Жёлтый означает угрозу со стороны дронов, а красный предупреждает о вероятности ракетного удара.
Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Львовской области сообщал, что 11 октября в Шептицком на Львовщине мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК. Нарушителя разыскали. Во время задержания он выстрелил из пневматического пистолета в полицейского.