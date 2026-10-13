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Главная Львов Во Львове раздаются взрывы: Садовый назвал причину

Во Львове раздаются взрывы: Садовый назвал причину

Ua ru
13 октября 2026 05:20
Утром 13 октября 2026 года во Львове раздались взрывы
Работа ПВО. Фото иллюстративное: facebook.com/Lviv.ngu.west

Утром во вторник, 13 октября, во Львове прогремели взрывы. Во Львовской области сохраняется тревога желтого уровня. Регион оказался под угрозой удара с помощью дронов. Работает противовоздушная оборона.

Об этом со ссылкой на мэра Андрея Садового сообщает Новини.LIVE.

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Уранці 13 жовтня 2026 року РФ атакувала Львів дронами
Скриншот сообщения Андрея Садового

Что известно о взрывах во Львове утром 13 октября

Воздушную тревогу во Львовском районе объявили в 04:50. В 05:10 Садовый написал, что в направлении Львова летит российский беспилотник, а в 05:13 — предупредил об еще одном БпЛА, направляющемся к городу. Воздушные Силы ВС Украины также сообщали о дроне, летящем в сторону Львова.

Атака БпЛА на Львів і Львівщині вранці 12 жовтня 2026 року
Скриншот сообщений t.me/kpszsu

В 05:14 Садовый отметил, что работает ПВО.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет сообщал, что с 12 октября на Львовщине изменили систему тревог. Действуют два уровня опасности. Жёлтый означает угрозу со стороны дронов, а красный предупреждает о вероятности ракетного удара.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Львовской области сообщал, что 11 октября в Шептицком на Львовщине мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК. Нарушителя разыскали. Во время задержания он выстрелил из пневматического пистолета в полицейского.

Львов взрыв обстрелы Андрей Садовый ПВО война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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