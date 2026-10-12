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Головна Львів На Львівщині чоловік напав на військового ТЦК і стріляв у поліцейського

На Львівщині чоловік напав на військового ТЦК і стріляв у поліцейського

Ua ru
12 жовтня 2026 16:48
Напад на військового ТЦК на Львівщині: підозрюваний стріляв у поліцейського
Поліція на місці події. Фото: поліція Львівщини

На Львівщині 11 жовтня правоохоронці затримали 47-річного жителя Шептицького, якого підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця ТЦК та насильстві щодо працівника поліції. Чоловік напав на військового з ножем, а під час затримання чинив опір і застосував пневматичний пістолет.

Про це повідомляє поліція Львівщини, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про затримання нападника

Інцидент стався близько 16:20 на вулиці Тарнавського у Шептицькому. За попередніми даними, під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів чоловік ударив ножем у шию 43-річного військовослужбовця ТЦК, який є учасником бойових дій, після чого втік.

На Львівщині чоловік напав на військового ТЦК і стріляв у поліцейського - фото 1
Затримання підозрюваного. Фото: поліція Львівщини

Інші члени групи оповіщення надали пораненому домедичну допомогу та викликали медиків. Військовослужбовця доправили до лікарні. У нього діагностували колото-рвані рани шийних вен і проникаюче поранення дихальних шляхів. Станом на 13:00 12 жовтня чоловік перебував у задовільному стані.

На Львівщині чоловік напав на військового ТЦК і стріляв у поліцейського - фото 2
Пістолет. Фото: поліція Львівщини

Після проведення оперативно-розшукових заходів чоловіка затримали за силової підтримки групи оперативного реагування. Під час затримання він активно опирався правоохоронцям і вистрілив із пневматичного пістолета. Унаслідок цього тілесні ушкодження отримав 40-річний оперативник.

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Поліція на місці події. Фото: поліція Львівщини

Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — у замаху на умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового або громадського обов’язку.

Також йому інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 345 КК України — погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше до розслідування цього нападу залучили слідчо-оперативну групу, оперативників карного розшуку та інші підрозділи поліції Львівщини. Правоохоронці встановлювали особу нападника та вживали заходів для його затримання.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня поліція отримала повідомлення про конфлікт на вулиці Шолом-Алейхема у Львові, під час якого хлопець погрожував застосувати зброю. Правоохоронці Львівського районного управління поліції №1 з’ясовували обставини події та встановлювали причетних до конфлікту осіб.

Львів поліція злочин ТЦК та СП затримання
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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