Нападение на военного ТЦК во Львовской области: подозреваемый стрелял в полицейского

Полиция на месте происшествия. Фото: полиция Львовской области

В Львовской области 11 сентября правоохранители задержали 47-летнего жителя Шептицкого, которого подозревают в покушении на убийство военнослужащего ТЦК и насилии в отношении сотрудника полиции. Мужчина напал на военного с ножом, а во время задержания оказал сопротивление и применил пневматический пистолет.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о задержании нападавшего

Инцидент произошел около 16:20 на улице Тарнавского в Шептицком. По предварительным данным, во время мероприятий по оповещению населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов мужчина ударил ножом в шею 43-летнего военнослужащего ТЦК, который является участником боевых действий, после чего скрылся.

Задержание подозреваемого. Фото: полиция Львовской области

Другие члены группы оповещения оказали раненому домедицинскую помощь и вызвали медиков. Военнослужащего доставили в больницу. У него диагностировали колото-рваные раны шейных вен и проникающее ранение дыхательных путей. По состоянию на 13:00 12 октября мужчина находился в удовлетворительном состоянии.

Пистолет. Фото: полиция Львовской области

После проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали при силовой поддержке группы оперативного реагирования. Во время задержания он активно сопротивлялся правоохранителям и выстрелил из пневматического пистолета. В результате телесные повреждения получил 40-летний оперативник.

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Полиция на месте происшествия. Фото: полиция Львовской области

Следователи под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — в покушении на умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного или общественного долга.

Также ему инкриминируют правонарушение по ч. 2 ст. 345 УК Украины — угрозу или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее к расследованию этого нападения были привлечены следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и другие подразделения полиции Львовской области. Правоохранители устанавливали личность нападавшего и принимали меры для его задержания.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября полиция получила сообщение о конфликте на улице Шолом-Алейхема во Львове, во время которого молодой человек угрожал применить оружие. Правоохранители Львовского районного управления полиции №1 выясняли обстоятельства происшествия и устанавливали лиц, причастных к конфликту.