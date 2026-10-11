Нападение на военный ТЦК в Шептицком: раненого госпитализировали

Место нападения на военнослужащего ТЦК. Фото: Полиция Львовской области

Военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки получил ранение в шею 11 октября около 16:20 на улице Тарнавского в городе Шептицкий Львовской области. По предварительным данным, нападавший, возможно, использовал нож. Другие участники группы оповещения оказали пострадавшему домедицинскую помощь и вызвали скорую, сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о нападении на военного ТЦК

По предварительной информации правоохранителей, военнослужащие группы оповещения проводили мероприятия по информированию населения о мобилизации и проверяли военно-учетные документы. Во время этого неизвестный мужчина ударил одного из военных в шею, вероятно ножом, после чего покинул место происшествия.

Полиция разыскивает нападавшего во Львовской области

К расследованию привлечены следственно-оперативная группа, сотрудники различных служб Шептицкого районного отдела полиции, оперативники уголовного розыска и другие подразделения полиции Львовской области.

Правоохранители устанавливают личность мужчины и принимают меры по его задержанию. Правовая квалификация происшествия пока определяется.

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Что известно о других инцидентах во Львовской области

Ранее Новини.LIVE сообщали о приговоре администратору Viber-сообщества, который распространял информацию о местах нахождения военнослужащих ТЦК, их маршрутах и времени проведения оповещения. Вместо реального тюремного заключения мужчине назначили наказание с испытательным сроком.

Также Новини.LIVE писали, что во Львове вечером 4 октября молодой человек угрожал применить оружие во время конфликта на улице Шолом-Алейхема. Полиция проверяла обстоятельства того инцидента.