Напад на військового ТЦК у Шептицькому: пораненого госпіталізували

Місце нападу на військовослужбовця ТЦК. Фото: Поліція Львівської області

Військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки дістав поранення в шию 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у місті Шептицький Львівської області. За попередніми даними, нападник міг використати ніж. Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку, зараз він перебуває в реанімації.

Про це повідомила поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про напад на військового ТЦК

За попередньою інформацією правоохоронців, військовослужбовці групи оповіщення проводили заходи з інформування населення щодо мобілізації та перевіряли військово-облікові документи. Під час цього невідомий чоловік ударив одного з військових у шию, ймовірно ножем, після чого залишив місце події.

Поліція розшукує нападника на Львівщині

До розслідування залучили слідчо-оперативну групу, працівників різних служб Шептицького районного відділу поліції, оперативників карного розшуку та інші підрозділи поліції Львівської області.

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка та вживають заходів для його затримання. Правову кваліфікацію події ще визначають.

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Що відомо про інші інциденти на Львівщині

Раніше Новини.LIVE повідомляли про вирок адміністратору Viber-спільноти, який поширював інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК, їхні маршрути та час проведення оповіщення. Замість реального ув'язнення чоловіку призначили покарання з випробуванням.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові ввечері 4 жовтня хлопець погрожував застосувати зброю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема. Поліція перевіряла обставини того інциденту.