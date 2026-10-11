Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині невідомий напав на військового ТЦК та втік з місця події

На Львівщині невідомий напав на військового ТЦК та втік з місця події

Ua ru
11 жовтня 2026 22:14
Напад на військового ТЦК у Шептицькому: пораненого госпіталізували
Місце нападу на військовослужбовця ТЦК. Фото: Поліція Львівської області

Військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки дістав поранення в шию 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у місті Шептицький Львівської області. За попередніми даними, нападник міг використати ніж. Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку, зараз він перебуває в реанімації.

Про це повідомила поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про напад на військового ТЦК

За попередньою інформацією правоохоронців, військовослужбовці групи оповіщення проводили заходи з інформування населення щодо мобілізації та перевіряли військово-облікові документи. Під час цього невідомий чоловік ударив одного з військових у шию, ймовірно ножем, після чого залишив місце події.

Поліція розшукує нападника на Львівщині

До розслідування залучили слідчо-оперативну групу, працівників різних служб Шептицького районного відділу поліції, оперативників карного розшуку та інші підрозділи поліції Львівської області.

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка та вживають заходів для його затримання. Правову кваліфікацію події ще визначають.

Читайте також:

Що відомо про інші інциденти на Львівщині

Раніше Новини.LIVE повідомляли про вирок адміністратору Viber-спільноти, який поширював інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК, їхні маршрути та час проведення оповіщення. Замість реального ув'язнення чоловіку призначили покарання з випробуванням.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові ввечері 4 жовтня хлопець погрожував застосувати зброю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема. Поліція перевіряла обставини того інциденту.

напад поліція Львівська область мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації