Атака дронів на Львівську обалсть 13 жовтня: наслідки удару Росії по Мурованому

На Львівщині дрон РФ зруйнував три житлові будинки: наслідки атаки
У Львові, вночі 13 жовтня, під час першої повітряної тривоги цієї ночі працювала протиповітряна оборона, а на одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Також унаслідок падіння дрона в одному із населених пунктів Львівської області загорілися три житлові будинки. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький, інформує Новини.LIVE.
У Львові виявили уламки безпілотника
Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. Згодом на одній із міських вулиць виявили уламки ворожого безпілотника.
Мешканців закликали не наближатися до таких знахідок і не торкатися їх, адже вони можуть здетонувати.
На Львівщині загорілися три житлові будинки
У коментарі Новини.LIVE Максим Козицький повідомив, що під час першої повітряної тривоги реактивний безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району.
Внаслідок цього загорілися три житлові будинки в Мурованому. Пошкоджені три автомобілі та близько 10 будинків поруч.
Як повідомила речниця ДСНС у Львівській області Марта Андрейчук, унаслідок удару зайнялися дахи двох одноповерхових і одного двоповерхового будинку, а також два автомобілі.
Інформацію про кількість залучених рятувальників і техніки наразі не розголошують.
Мешканець Мурованого розповів про момент удару по будинку
Мешканець Мурованого Юрій, розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці, що перебував удома, коли стався удар безпілотника. За його словами, від вибуху посипалася стеля, а всередину почали падати уламки. Двері заблокувало, скло у вікнах вибило, тож чоловік насамперед намагався вибратися з будинку.
"Вибіг на двір, бо бачив, що у дворі горить. Моя машина, сусіда машина. Хата горить, купа уламків. Все в диму", — розповів Юрій.
Чоловік разом із сусідами намагався загасити пожежу водою, однак зробити це не вдавалося.
За словами мешканця, удар зруйнував дах і частину його будинку. Уламки розлетілися на сусідні подвір’я, пошкодили гараж і автомобілі. В одному із сусідніх будинків уламок залетів через вікно, а дах почав горіти.
Як писали Новини.LIVE, вранці 13 жовтня російський безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Унаслідок цього загорілися два будинки та були пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило.
Також Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні вранці у Львові пролунали вибухи через загрозу атаки російських безпілотників. За словами міського голови Андрія Садового, по ворожих дронах працювала протиповітряна оборона.