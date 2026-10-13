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Головна Львів На Львівщині дрон РФ зруйнував три житлові будинки: наслідки атаки

На Львівщині дрон РФ зруйнував три житлові будинки: наслідки атаки

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13 жовтня 2026 09:15
Атака дронів на Львівську обалсть 13 жовтня: наслідки удару Росії по Мурованому
Рятувальники на місці російської атаки. Фото: Новини.LIVE

У Львові, вночі 13 жовтня, під час першої повітряної тривоги цієї ночі працювала протиповітряна оборона, а на одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Також унаслідок падіння дрона в одному із населених пунктів Львівської області загорілися три житлові будинки. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький, інформує Новини.LIVE.

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У Львові виявили уламки безпілотника

Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. Згодом на одній із міських вулиць виявили уламки ворожого безпілотника.

У Львові після нічної атаки виявили уламки російського дрона - фото 1
Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

Мешканців закликали не наближатися до таких знахідок і не торкатися їх, адже вони можуть здетонувати.

На Львівщині загорілися три житлові будинки

У коментарі Новини.LIVE Максим Козицький повідомив, що під час першої повітряної тривоги реактивний безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. 

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Наслідки російської атаки по Мурованому. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок цього загорілися три житлові будинки в Мурованому. Пошкоджені три автомобілі та близько 10 будинків поруч

Як повідомила речниця ДСНС у Львівській області Марта Андрейчук, унаслідок удару зайнялися дахи двох одноповерхових і одного двоповерхового будинку, а також два автомобілі.

Інформацію про кількість залучених рятувальників і техніки наразі не розголошують.

Мешканець Мурованого розповів про момент удару по будинку

Мешканець Мурованого Юрій, розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці, що перебував удома, коли стався удар безпілотника. За його словами, від вибуху посипалася стеля, а всередину почали падати уламки. Двері заблокувало, скло у вікнах вибило, тож чоловік насамперед намагався вибратися з будинку.

"Вибіг на двір, бо бачив, що у дворі горить. Моя машина, сусіда машина. Хата горить, купа уламків. Все в диму", — розповів Юрій.

У Львові після нічної атаки виявили уламки російського дрона - фото 3
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ по Мурованому. Фото: Новини.LIVE

Чоловік разом із сусідами намагався загасити пожежу водою, однак зробити це не вдавалося.

За словами мешканця, удар зруйнував дах і частину його будинку. Уламки розлетілися на сусідні подвір’я, пошкодили гараж і автомобілі. В одному із сусідніх будинків уламок залетів через вікно, а дах почав горіти.

Як писали Новини.LIVE, вранці 13 жовтня російський безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Унаслідок цього загорілися два будинки та були пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні вранці у Львові пролунали вибухи через загрозу атаки російських безпілотників. За словами міського голови Андрія Садового, по ворожих дронах працювала протиповітряна оборона.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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