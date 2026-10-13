Наслідки російської атаки на Львівщину 13 жовтня: фото з місця удару

Рятувальники на місці російського атаки. Фото: ДСНС

У ніч проти 13 жовтня російські війська атакували Львівську область реактивними безпілотниками. У селі Муроване Львівського району внаслідок падіння дрона виникли пожежі, які охопили три житлові будинки та три автомобілі. Загоряння ліквідували, люди не постраждали.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки на Львівщину

За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, 13 жовтня російські війська атакували Львівщину двома реактивними безпілотниками. За інформацією Повітряного командування "Захід", сили протиповітряної оборони збили обидва дрони: один над Львовом, інший — над селом Муроване Львівського району.

Пошкоджені будинки у селі Муроване. Фото: Новини.LIVE

У Мурованому внаслідок падіння безпілотника виникли пожежі в трьох житлових будинках — двох одноповерхових та одному двоповерховому. Також горіли три автомобілі. Загальна площа займання становила близько 350 квадратних метрів.

Рятувальники на місці атаки по Мурованому. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники ліквідували всі пожежі та завершили роботи на місці події.

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Скільки будинків та автомобілів пошкоджено

За уточненою інформацією Максима Козицького, значних руйнувань зазнали два житлові будинки. Ще сім осель мають різний ступінь пошкоджень. Також пошкоджена інфраструктура.

Пошкоджений автомобіль внаслідок атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків російського обстрілу на Львівщині. Фото: Новини.LIVE

Три автомобілі згоріли, ще два — пошкоджені. За словами Козицького, внаслідок атаки люди не постраждали.

Мешканець Мурованого розповів про момент удару по будинку

Мешканець Мурованого Юрій розповів журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці, що під час удару безпілотника був удома. Вибух пошкодив стелю, у приміщення посипалися уламки, двері заблокувало, а вікна вибило.

Руйнування у селі Муроване. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений дах будинку у селищі Муроване. Фото: Новини.LIVE

Надворі він побачив, що горять його автомобіль, машина сусіда та будинок. Разом із сусідами Юрій пробував загасити полум’я водою, але це не допомогло.

Рятувальники на місці російського удару. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок удару було зруйновано дах і частину оселі чоловіка. Уламки розлетілися сусідніми подвір’ями, пошкодили гараж та автомобілі. В одному із сусідніх будинків уламок залетів через вікно, після чого загорівся дах.

Реакція Андрія Садового на обстріл Львівщини

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував енергетичне перемир’я на тлі атаки російських реактивних дронів по Львівщині. Він зазначив, що це вже друга атака такими безпілотниками на Львів, і наголосив, що безпечних місць в Україні немає.

Пошкоджений будинок місцевого мешканця Юрія. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"Енергетичне перемир’я діє настільки потужно, що сьогодні російські реактивні дрони били по селах і приватних будинках на Львівщині", — зазначив Садовий.

Садовий також повідомив, що місто працює над посиленням захисту, адже загрози змінюються і на них потрібно реагувати. За його словами, частину заходів не можна розголошувати публічно.

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на Львівщині були зруйновані три житлові будинки. У Мурованому виникли пожежі, також загорілися автомобілі. Рятувальники ліквідували займання.

Також Новини.LIVE повідомляли про вибухи, які пролунали у Львові під час повітряної тривоги. Міський голова Андрій Садовий пояснив, що стало їх причиною.