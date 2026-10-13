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Главная Львов На Львовщине упал дрон РФ: фото с места происшествия

На Львовщине упал дрон РФ: фото с места происшествия

Ua ru
13 октября 2026 17:46
Репортаж
На Львовщине 13 октября упал дрон РФ: фото с места происшествия
Сгорела машина. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Известно, что Львовская область подверглась атаке дронов РФ. Сообщается, что в селе Малехов упал сбитый беспилотник РФ. Повреждены частные жилые дома, сгорели автомобили, есть пострадавшие. Местные жители поделились своими мыслями после падения вражеского БПЛА.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

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Во Львовской области упал дрон РФ: фото

Журналистка Марта Байдака пообщалась с местными жителями села Малехов. На данный момент известно о трёх пострадавших.

На Львівщині впав дрон РФ: фото з місця події - фото 1
Разрушения. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Жительница Галина рассказала, что в момент удара её не было дома. Женщина ездила в церковь, а когда вернулась, то увидела последствия попадания. По словам местной жительницы, двор и дом получили значительные повреждения, а попасть на территорию ей не разрешили.

На Львівщині впав дрон РФ: фото з місця події - фото 2
Разрушенные дома. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Я возвращаюсь, а тут такое… Бедствие во дворе", — рассказала Галина.

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Женщина отметила, что увидела поврежденный дом, оборванные занавески и выбитые стекла в окнах. Также, по ее словам, у дома сорвало крышу.

"Весь дом разгромлен, занавески оборваны. Окна разбиты, крыша сорвана", — сказала она.

На Львівщині впав дрон РФ: фото з місця події - фото 3
Разрушенный дом. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Другая жительница села Малехов рассказала Марте Байдаке, что в момент попадания находилась на работе. Когда она вместе с другими вернулась домой, в доме никого не было. По словам женщины, все члены семьи остались живы. В то же время её дом получил значительные повреждения.

На Львівщині впав дрон РФ: фото з місця події - фото 4
Местная жительница возле разрушенного дома. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
На Львівщині впав дрон РФ: фото з місця події - фото 5
Остатки на дворе. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Весь дом. Дом и гараж", — так жительница описала повреждения своего имущества в ответ на вопрос журналистки.

Жительница Львова Александра забрала кота, получившего ранение в результате атаки. Сообщается, что в настоящее время на месте попадания ограждают территорию и обесточивают дома.

Мы писали, что в селе Малехов Львовского района во время воздушной тревоги, длившейся с 15:04 до 15:31, упал сбитый российский беспилотник. На данный момент известно о трёх пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы, которые выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают масштабы повреждений.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 13 октября РФ атаковала Львовскую область. В селе Мурованое из-за падения беспилотника загорелись три жилых дома и три автомобиля. Пожар удалось потушить, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Львов Львовская область война в Украине атака реактивные дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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