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Главная Львов Во Львовщине упал подбитый российский БПЛА: есть пострадавшие

Во Львовщине упал подбитый российский БПЛА: есть пострадавшие

Ua ru
13 октября 2026 16:28
Во Львовской области упал подбитый российский дрон: есть пострадавшие
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области

В селе Малехов Львовского района во время воздушной тревоги упал сбитый вражеский беспилотник. В результате инцидента повреждены частные жилые дома, также известно о трёх пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.

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Что известно о падении дрона на Львовщине

"По предварительной информации, во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 15:04 до 15:31, в селе Малехов Львовского района упал сбитый вражеский беспилотник", — написал глава Львовской ОВА.

На данный момент известно о трёх пострадавших. На месте происшествия работают все профильные службы. Информация об обстоятельствах инцидента и масштабах повреждений уточняется.

На Львівщині впав підбитий російський БпЛА: є постраждалі - фото 1
Сообщения Максима Корицкого. Скриншот: Telegram

Мы писали, что в комментарии для Новини.LIVE глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что 13 октября, во время первой воздушной тревоги, реактивный беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. В результате атаки РФ на Львовскую область были разрушены три жилых дома.

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Новини.LIVE сообщали, что ГСЧС сообщило, что из-за этого удара РФ загорелись три автомобиля. Известно, что общая площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.

Львов Львовская область Львовская ОГА Максим Козицкий БпЛА реактивные дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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