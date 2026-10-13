Во Львовской области упал подбитый российский дрон: есть пострадавшие

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области

В селе Малехов Львовского района во время воздушной тревоги упал сбитый вражеский беспилотник. В результате инцидента повреждены частные жилые дома, также известно о трёх пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.

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Что известно о падении дрона на Львовщине

"По предварительной информации, во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 15:04 до 15:31, в селе Малехов Львовского района упал сбитый вражеский беспилотник", — написал глава Львовской ОВА.

На данный момент известно о трёх пострадавших. На месте происшествия работают все профильные службы. Информация об обстоятельствах инцидента и масштабах повреждений уточняется.

Сообщения Максима Корицкого. Скриншот: Telegram

Мы писали, что в комментарии для Новини.LIVE глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что 13 октября, во время первой воздушной тревоги, реактивный беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. В результате атаки РФ на Львовскую область были разрушены три жилых дома.

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