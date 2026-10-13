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Головна Львів На Львівщині впав підбитий російський БпЛА: є постраждалі

На Львівщині впав підбитий російський БпЛА: є постраждалі

Ua ru
13 жовтня 2026 16:28
На Львівщині впав підбитий російський дрон: є постраждалі
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

У селі Малехів Львівського району під час повітряної тривоги впав підбитий ворожий безпілотник. Унаслідок інциденту пошкоджено приватні житлові будинки, також відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про падіння дрона на Львівщині

"За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 15:04 по 15:31, у селі Малехів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник", — написав очільник Львівської ОВА.

Станом на цей час відомо про трьох травмованих людей. На місці події працюють усі профільні служби. Інформація щодо обставин інциденту та масштабів пошкоджень уточнюється.

На Львівщині впав підбитий російський БпЛА: є постраждалі - фото 1
Дописи Максима Корицького. Скриншот: Telegram

Ми писали, що в коментарі Новини.LIVE очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що 13 жовтня, під час першої повітряної тривоги реактивний безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Внаслідок атаки РФ на Львівщину зруйновано три житлових будинка. 

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Новини.LIVE інформували, що ДСНС повідомили, що через цей удар РФ загорілись три автомобілі. Відомо, що загальна площа займання становила близько 350 квадратних метрів.

Львів Львівська область Львівська ОДА Максим Козицький БпЛА реактивні дрони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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